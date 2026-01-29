सनी देओल ने ‘Border 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' की तुलना साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर से भी की जा रही है जिसको जेपी दत्ता ने निर्देशित किया था. बता दें कि सिने प्रेमी दोनों फिल्मों की कहानी, गानों, पिक्चराइजेशन, कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तुलना कर रहे हैं। कोई पहले वाली फिल्म को अच्छा बता रहा है तो कोई दोनों की तारीफ कर रहा है। हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं है कि 'बॉर्डर 2' 29 साल पहले आई बॉर्डर के लेवल की तो नहीं है। चाहे वो फिल्म की कहानी को कहने का तरीका हो या फिर गाने और कलाकारों की एक्टिंग। यहां तक कि सनी देओल के अभिनय में भी खासा अंतर देखा जा सकता है।