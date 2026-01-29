29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सनी देओल ने ‘Border 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

Sunny Deol Best Films Box Office Collection: 23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सनी देओल की ये फिल्म 1971 में हुई भारत-पाकिस्तान के युद्ध की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के चलते सनी देओल ने अपनी ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 29, 2026

Border 2 Poster

बॉर्डर 2 पोस्टर। (फोटो सोर्स: IMDb)

Sunny Deol Best Films Box Office Collection: 23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, और सोनम बाजवा ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म को लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई फिल्म को बहुत अच्छी बता रहा है तो कोई खराब, सेंसलेस और बेकार फिल्म बता रहा है। बता दें कि फिल्म में 1971 में हुई भारत-पाकिस्तान के युद्ध की कहानी को दिखाया गया है।

'बॉर्डर 2' या 'बॉर्डर'

'बॉर्डर 2' की तुलना साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर से भी की जा रही है जिसको जेपी दत्ता ने निर्देशित किया था. बता दें कि सिने प्रेमी दोनों फिल्मों की कहानी, गानों, पिक्चराइजेशन, कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तुलना कर रहे हैं। कोई पहले वाली फिल्म को अच्छा बता रहा है तो कोई दोनों की तारीफ कर रहा है। हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं है कि 'बॉर्डर 2' 29 साल पहले आई बॉर्डर के लेवल की तो नहीं है। चाहे वो फिल्म की कहानी को कहने का तरीका हो या फिर गाने और कलाकारों की एक्टिंग। यहां तक कि सनी देओल के अभिनय में भी खासा अंतर देखा जा सकता है।

खैर, हम यहां फिल्म की समीक्षा नहीं करने आ रहे हैं बल्कि हम फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे सनी देओल की बीते सालों की कुछ जबरदस्त फिल्मों के बॉक्स ऑफिस की तुलना करने जा रहे हैं, और बताने जा रहे हैं कि कैसे सनी देओल ने खुद ही अपनी बेहतरीन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है।

'बॉर्डर 2' का एक हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (7 Day Box Office Collection of 'Border 2' )

Day Wiseतारीख (अनुमान)भारत नेट कलेक्शन (₹ करोड़)इंडिया और ओवरसीज कमाई (वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ करोड़)
Day 123 जनवरी 2026 (शुक्रवार)30.0 करोड़ रुपये36.0 करोड़ रुपये
Day 224 जनवरी 2026 (शनिवार)36.5 करोड़ रुपये43.8 करोड़ रुपये
Day 325 जनवरी 2026 (रविवार)54.5 करोड़ रुपये65.4 करोड़ रुपये
Day 426 जनवरी 2026 (सोमवार)59.0 करोड़ रुपये70.8 करोड़ रुपये
Day 527 जनवरी 2026 (मंगलवार)20.0 करोड़ रुपये23.8 करोड़ रुपये
Day 628 जनवरी 2026 (बुधवार)13.0 करोड़ रुपये15.5 करोड़ रुपये
Day 729 जनवरी 2026 (गुरुवार)2.7 करोड़ रुपये (अभी तक)वर्ल्डवाइड अभी डेटा उपलब्ध नहीं है
कुल 7 दिन215.7 करोड़ रुपये (अभी तक)277 करोड़ रुपये+ (6 दिनों तक)

Sunny Deol Breaks His Own Box Office Record with 'Border 2'

Sacnik की रिपोर्ट के अनुसार, ‘Border 2’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही ऐसी ताबड़तोड़ कमाई की, जो ‘गदर: एक प्रेम कथा’, 'ग़दर 2' ‘घायल’, ‘घातक’, ‘दामिनी’ और ‘बॉर्डर’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के शुरुआती रिकॉर्ड्स से कहीं आगे निकल गई। जहां सनी देओल की पुरानी फिल्मों को मजबूत पकड़ बनाने में वक्त लगा था, वहीं ‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही हफ्ते में साफ कर दिया कि देशभक्ति और सनी देओल का कॉम्बिनेशन आज भी दर्शकों की पहली पसंद है।

आइए अब एक नजर डालते हैं सनी देओल की बेहतरीन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस पर, जिनका रिकॉर्ड 'बॉर्डर 2' ने अपनी 7 दिन की बम्पर कमाई से तोड़ दिया है।

सनी देओल की फिल्मों की पहले 7 दिनों की बॉक्स ऑफिस कमाई (Sunny Deol Best Films Box Office Collection)

फिल्म का नामरिलीज वर्षइंडिया और ओवरसीज: 7 दिन की कमाई (वर्ल्डवाइड ₹ करोड़)फिल्म स्टेटसIMDb रेटिंग्स
बॉर्डर 22026277 करोड़ रुपये+ (6 दिनों तक)रिकॉर्डतोड़ ब्लॉकबस्टर7.8/10
गदर 22023686 करोड़ रुपयेऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर5.1/10
गदर: एक प्रेम कथा2001132.60 करोड़ रुपये कुलऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर7.3/10
बॉर्डर199764.98 करोड़ रुपये कुलऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर8.0/10
घातक199626.48 करोड़ रुपये कुलसुपरहिट7.6/10
दामिनी199311.40 करोड़ रुपये कुलसुपरहिट7.8/10
घायल199020.00 करोड़ रुपये कुलसुपरहिट7.6

हालांकि, दिए गए डेटा को देखा जाए तो 'बॉर्डर 2' साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' के एक हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा पार करने में सफल नहीं हो पाई है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनी की 'बॉर्डर 2', किस किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता हासिल कर पाती है।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Video: किशोर कुमार का ‘ओ मेरे दिल के चैन…’ गाते नजर आये अजित पवार, सिंगर ने शेयर किया वीडियो
बॉलीवुड
Rahul Vaidya Shared a Video of Ajit Panwar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

सनी देओल

Published on:

29 Jan 2026 07:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी देओल ने ‘Border 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Viral Video: पिज्जा डिलीवरी बॉय का मजाक उड़ा रही थी लड़की दोस्त, ‘किंग’ डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का बयान आया सामने

Siddharth Anand Statement On Pizza Delivery Boy
बॉलीवुड

7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

7 दिनों में 216 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

dhurndhar 2
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Mardani 3 Rani Mukerji Trolled after his statement said Wives Should Raise Their Voice Against Husbands
बॉलीवुड

थिएटर में चल रही थी ‘बॉर्डर 2’, बाहर बैठे रहे सुनील शेट्टी, बेटे की फिल्म देखने के लिए रखी ये शर्त

Suniel Shetty On Not Watching Border 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.