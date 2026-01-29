सनी देओल ने ‘Border 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 पोस्टर। (फोटो सोर्स: IMDb)
Sunny Deol Best Films Box Office Collection: 23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, और सोनम बाजवा ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म को लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई फिल्म को बहुत अच्छी बता रहा है तो कोई खराब, सेंसलेस और बेकार फिल्म बता रहा है। बता दें कि फिल्म में 1971 में हुई भारत-पाकिस्तान के युद्ध की कहानी को दिखाया गया है।
'बॉर्डर 2' की तुलना साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर से भी की जा रही है जिसको जेपी दत्ता ने निर्देशित किया था. बता दें कि सिने प्रेमी दोनों फिल्मों की कहानी, गानों, पिक्चराइजेशन, कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तुलना कर रहे हैं। कोई पहले वाली फिल्म को अच्छा बता रहा है तो कोई दोनों की तारीफ कर रहा है। हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं है कि 'बॉर्डर 2' 29 साल पहले आई बॉर्डर के लेवल की तो नहीं है। चाहे वो फिल्म की कहानी को कहने का तरीका हो या फिर गाने और कलाकारों की एक्टिंग। यहां तक कि सनी देओल के अभिनय में भी खासा अंतर देखा जा सकता है।
खैर, हम यहां फिल्म की समीक्षा नहीं करने आ रहे हैं बल्कि हम फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे सनी देओल की बीते सालों की कुछ जबरदस्त फिल्मों के बॉक्स ऑफिस की तुलना करने जा रहे हैं, और बताने जा रहे हैं कि कैसे सनी देओल ने खुद ही अपनी बेहतरीन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है।
|Day Wise
|तारीख (अनुमान)
|भारत नेट कलेक्शन (₹ करोड़)
|इंडिया और ओवरसीज कमाई (वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹ करोड़)
|Day 1
|23 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
|30.0 करोड़ रुपये
|36.0 करोड़ रुपये
|Day 2
|24 जनवरी 2026 (शनिवार)
|36.5 करोड़ रुपये
|43.8 करोड़ रुपये
|Day 3
|25 जनवरी 2026 (रविवार)
|54.5 करोड़ रुपये
|65.4 करोड़ रुपये
|Day 4
|26 जनवरी 2026 (सोमवार)
|59.0 करोड़ रुपये
|70.8 करोड़ रुपये
|Day 5
|27 जनवरी 2026 (मंगलवार)
|20.0 करोड़ रुपये
|23.8 करोड़ रुपये
|Day 6
|28 जनवरी 2026 (बुधवार)
|13.0 करोड़ रुपये
|15.5 करोड़ रुपये
|Day 7
|29 जनवरी 2026 (गुरुवार)
|2.7 करोड़ रुपये (अभी तक)
|वर्ल्डवाइड अभी डेटा उपलब्ध नहीं है
|कुल 7 दिन
|—
|215.7 करोड़ रुपये (अभी तक)
|277 करोड़ रुपये+ (6 दिनों तक)
Sacnik की रिपोर्ट के अनुसार, ‘Border 2’ ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही ऐसी ताबड़तोड़ कमाई की, जो ‘गदर: एक प्रेम कथा’, 'ग़दर 2' ‘घायल’, ‘घातक’, ‘दामिनी’ और ‘बॉर्डर’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के शुरुआती रिकॉर्ड्स से कहीं आगे निकल गई। जहां सनी देओल की पुरानी फिल्मों को मजबूत पकड़ बनाने में वक्त लगा था, वहीं ‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही हफ्ते में साफ कर दिया कि देशभक्ति और सनी देओल का कॉम्बिनेशन आज भी दर्शकों की पहली पसंद है।
आइए अब एक नजर डालते हैं सनी देओल की बेहतरीन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस पर, जिनका रिकॉर्ड 'बॉर्डर 2' ने अपनी 7 दिन की बम्पर कमाई से तोड़ दिया है।
|फिल्म का नाम
|रिलीज वर्ष
|इंडिया और ओवरसीज: 7 दिन की कमाई (वर्ल्डवाइड ₹ करोड़)
|फिल्म स्टेटस
|IMDb रेटिंग्स
|बॉर्डर 2
|2026
|277 करोड़ रुपये+ (6 दिनों तक)
|रिकॉर्डतोड़ ब्लॉकबस्टर
|7.8/10
|गदर 2
|2023
|686 करोड़ रुपये
|ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर
|5.1/10
|गदर: एक प्रेम कथा
|2001
|132.60 करोड़ रुपये कुल
|ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर
|7.3/10
|बॉर्डर
|1997
|64.98 करोड़ रुपये कुल
|ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर
|8.0/10
|घातक
|1996
|26.48 करोड़ रुपये कुल
|सुपरहिट
|7.6/10
|दामिनी
|1993
|11.40 करोड़ रुपये कुल
|सुपरहिट
|7.8/10
|घायल
|1990
|20.00 करोड़ रुपये कुल
|सुपरहिट
|7.6
हालांकि, दिए गए डेटा को देखा जाए तो 'बॉर्डर 2' साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' के एक हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा पार करने में सफल नहीं हो पाई है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या सनी की 'बॉर्डर 2', किस किस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता हासिल कर पाती है।
