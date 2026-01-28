28 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

Ajit Pawar Video: किशोर कुमार का ‘ओ मेरे दिल के चैन…’ गाते नजर आये अजित पवार, सिंगर ने शेयर किया वीडियो

Ajit Pawar Singing Video: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आज बुधवार यानि 28 जनवरी को बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। सिंगर राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर को हुई उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया और बताया कि कैसे अजीत पवार ने दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गाने सुनाने की जिद की थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 28, 2026

Rahul Vaidya Shared a Video of Ajit Panwar

राहुल वैद्य ने अजित पवार से हुई आखिरी मुलाकात को याद कर शेयर किया वीडियो। (फोटो सोर्स: rahulvaidyarkv)

Ajit Pawar Singing Video: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी) की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के प्रयास के दौरान चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनका निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग उनके असमय निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। फिल्म जगत से अक्षय कुमार, सोनू सूद, कमल हासन, कंगना रनौत, रितेश देशमुख, मधुर भंडारकर और अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसी बीच सिंगर राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर को हुई उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया और बताया कि कैसे अजीत पवार ने दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गाने सुनाने की जिद की थी। राहुल ने लिखा: "एक आकस्मिक विदाई जो अनरियल और बेहद पर्सनल लगती है…"

राहुल वैद्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उनके साथ अपनी आखिरी मुलाकात को भी याद किया और बताया कि कैसे अजीत पवार लगभग दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गाने सुनाने का उनसे अनुरोध करते रहे।

राहुल वैद्य ने अजीत पवार के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को किया याद

राहुल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अजीत पवार 'ओ मेरे दिल के चैन' गाने पर उनकी परफॉर्मेंस का आनंद लेते हुए और साथ में गाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, "यह 6 दिसंबर 2025 की बात है, जब अजीत दादा ने लगभग दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गाने एक के बाद एक बजाने का अनुरोध किया! मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनसे मेरी ये आखिरी मुलाकात होगी।"

'एक असमय विदाई जिस पर विशवास करना नामुमकिन सा लगता है'

वैद्य ने आगे कहा, "एक असमय विदाई जो अविश्वसनीय और बेहद व्यक्तिगत लगती है। अजीत दादा पवार बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए, हमेशा याद रहेंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले, दादा। ओम शांति।"

Updated on:

28 Jan 2026 07:02 pm

Published on:

28 Jan 2026 06:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ajit Pawar Video: किशोर कुमार का ‘ओ मेरे दिल के चैन…’ गाते नजर आये अजित पवार, सिंगर ने शेयर किया वीडियो

