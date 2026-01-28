Ajit Pawar Video: किशोर कुमार का ‘ओ मेरे दिल के चैन…’ गाते नजर आये अजित पवार, सिंगर ने शेयर किया वीडियो

Ajit Pawar Singing Video: महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी) की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के प्रयास के दौरान चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनका निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग उनके असमय निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। फिल्म जगत से अक्षय कुमार, सोनू सूद, कमल हासन, कंगना रनौत, रितेश देशमुख, मधुर भंडारकर और अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसी बीच सिंगर राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर को हुई उनसे अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया और बताया कि कैसे अजीत पवार ने दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गाने सुनाने की जिद की थी। राहुल ने लिखा: "एक आकस्मिक विदाई जो अनरियल और बेहद पर्सनल लगती है…"