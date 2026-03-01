भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों की लिस्ट में आई ‘धुरंधर 2’, सेंसर बोर्ड ने दिया एडल्ट सर्टिफिकेट

‘धुरंधर 2’ की सबसे बड़ी चर्चा इसकी लंबाई को लेकर हो रही है। फिल्म का कुल रनटाइम लगभग 3 घंटे 49 मिनट बताया गया है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों की सूची में शामिल कर देता है। इस लिस्ट में ‘लगान’, ‘संगम’ और ‘मेरा नाम जोकर’ जैसी क्लासिक फिल्में भी शामिल हैं, लेकिन अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने भी अपनी जगह बना ली है।