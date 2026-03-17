मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंचा नोरा फतेही के ‘अश्लील’ गाने का मामला, सेंसर बोर्ड तक भी पहुंचा शिकायत पत्र

AICWA के अनुसार, इस तरह के गाने फिल्म इंडस्ट्री में एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं, जहां विवाद पैदा कर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जाती है। संगठन का मानना है कि इससे इंडस्ट्री की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी असर पड़ता है। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेज पर नोरा फतेही के इस गाने को लेकर पोस्ट साझा किए गए हैं।