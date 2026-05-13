13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Prateek Yadav: बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल पर जान छिड़कते थे प्रतीक यादव, अक्सर दिखती थी दोनों की दोस्ती

Prateek Yadav Death News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। उनकी मौत के बाद अब राजनीतिक गलियारों में मातम पसर चुका है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Himanshu Soni

May 13, 2026

Prateek Yadav Death News

Prateek Yadav Death News (सोर्स- @iamprateekyadav)

Prateek Yadav Death News: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ फिल्म और फिटनेस जगत को भी झकझोर दिया है। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वह अभिनेता और फिटनेस आइकॉन विद्युत जामवाल के बेहद करीबी दोस्तों में गिने जाते थे।

प्रतीक यादव और विद्युत की गहरी थी दोस्ती

सोशल मीडिया पर अगर नजर डाली जाए तो प्रतीक यादव और विद्युत जामवाल की दोस्ती की कई झलकियां देखने को मिलती हैं। दोनों अक्सर साथ समय बिताते नजर आते थे। कभी डिनर पार्टी तो कभी फिटनेस से जुड़े खास पल, प्रतीक कई बार अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में विद्युत का जिक्र करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, वह अक्सर विद्युत की फिटनेस और अनुशासन की तारीफ भी किया करते थे।

अक्सर दोनों साथ खाते थे खाना

करीबी सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव और विद्युत जामवाल के बीच सिर्फ औपचारिक पहचान नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। प्रतीक अक्सर विद्युत को अपने घर खाने पर बुलाते थे। कई मौकों पर दोनों की साथ बैठकर खाना खाते हुए तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। फिटनेस को लेकर दोनों की सोच काफी मिलती-जुलती थी और यही वजह थी कि उनकी दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती चली गई।

हालांकि प्रतीक यादव के निधन के बाद अब तक विद्युत जामवाल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार अभिनेता से इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देने की उम्मीद कर रहे हैं।

अचानक बिगड़ी तबीयत

बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उन्हें अप्रैल के आखिर में लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन इलाज के बाद हालत में सुधार बताया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया। बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें और दिल की धड़कन बंद हो चुकी थीं। फिलहाल मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया है।

राजनीतिक परिवार से रखते थे संबंध

प्रतीक यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही अपर्णा यादव असम से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।

समाजवादी पार्टी ने भी सोशल मीडिया के जरिए गहरा दुख व्यक्त किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतीक यादव को विनम्र श्रद्धांजलि दी।

फिटनेस प्रेमी और शांत स्वभाव के थे प्रतीक

राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले प्रतीक यादव फिटनेस और निजी जीवन को लेकर काफी चर्चा में रहते थे। जिम और हेल्थ को लेकर उनका जुनून सोशल मीडिया पोस्ट में साफ दिखाई देता था। यही वजह थी कि उनकी दोस्ती फिटनेस इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कई सितारों से थी। विद्युत जामवाल के साथ उनकी दोस्ती भी इसी साझा सोच से शुरू हुई थी। अब उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग पुराने पोस्ट और तस्वीरें साझा कर उन्हें याद कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ बोलने वाली अभिनेत्री ने छोड़ा देश, अब मारी पलटी, मंदाना बोलीं- यहां मिली पहचान, इंडिया छोड़ने पर हुईं भावुक
बॉलीवुड
Mandana Karimi Leaves India

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 May 2026 12:38 pm

Published on:

13 May 2026 12:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Prateek Yadav: बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल पर जान छिड़कते थे प्रतीक यादव, अक्सर दिखती थी दोनों की दोस्ती

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Cannes 2026 में अब तक क्यों नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय बच्चन? निराश हुए फैंस को ब्रांड से मिला ये जवाब

Aishwarya Rai Bachchan In Cannes 2026
बॉलीवुड

प्रतीक यादव को पसंद थे फिल्में और गाने, आदित्य रॉय कपूर संग फोटो शेयर कर लिखा था स्पेशल मैसेज

Prateek Yadav Death he share photo with aditya roy kapoor amitabh jaya attended his marriage with Aparna
बॉलीवुड

1800 करोड़ कमाने वाली ‘धुरंधर 2’ की अभिनेता ने उड़ाई धज्जियां, मोहन कपूर बोले- फिल्म को लेकर इतना क्रेज क्यों?

Mohan Kapur On Dhurandhar 2
बॉलीवुड

ये शर्मनाक है! Cannes 2026 में आलिया भट्ट को फोटोग्राफर्स ने किया इग्नोर? वायरल वीडियो देख भड़के भारतीय फैंस

Alia Bhatt Cannes 2026
बॉलीवुड

क्या मौनी रॉय को दिया पति सूरज नाम्बियार ने धोखा? तलाक की खबरों के बीच आई ये बड़ी खबर

Mouni Roy Husband Suraj Nambiar Cheats allegation He is used actress money deleted instagram
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.