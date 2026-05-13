Prateek Yadav: बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल पर जान छिड़कते थे प्रतीक यादव, अक्सर दिखती थी दोनों की दोस्ती

राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले प्रतीक यादव फिटनेस और निजी जीवन को लेकर काफी चर्चा में रहते थे। जिम और हेल्थ को लेकर उनका जुनून सोशल मीडिया पोस्ट में साफ दिखाई देता था। यही वजह थी कि उनकी दोस्ती फिटनेस इंडस्ट्री और बॉलीवुड के कई सितारों से थी। विद्युत जामवाल के साथ उनकी दोस्ती भी इसी साझा सोच से शुरू हुई थी। अब उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग पुराने पोस्ट और तस्वीरें साझा कर उन्हें याद कर रहे हैं।