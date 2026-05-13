ये शर्मनाक है! Cannes 2026 में आलिया भट्ट को फोटोग्राफर्स ने किया इग्नोर? वायरल वीडियो देख भड़के भारतीय फैंस

Alia Bhatt Cannes 2026: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट ने जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर कदम रखा तो हर किसी की नजर उनके ग्लैमरस अंदाज पर टिक गई। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उनके लुक की नहीं हुई, बल्कि एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। इंटरनेट पर सामने आए वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसे देखकर भारतीय फैंस भी हैरान रह गए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।