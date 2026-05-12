12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मौसमी चटर्जी ने 15 साल की उम्र में शादी पर किया खुलासा, बोलीं- ‘हर कोई मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था’

Moushumi Chatterjee: वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने 15 साल की उम्र में हुई अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनकी फिल्म 'बालिका बधू' की सफलता ने कैसे उन्हें हर किसी की सबसे पसंदीदा दुल्हन बना दिया।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

May 12, 2026

Moushumi Chatterjee

मौसमी चटर्जी ने 15 साल की उम्र में शादी पर किया खुलासा। (फोटो सोर्स: IMDb)

Moushumi Chatterjee: दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का नाम आते ही जेहन में 'रिमझिम गिरे सावन…' गाना याद आ जाता है। 60 से 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने 1967 में बंगाली फिल्म 'बालिका बधू' से अभिनय जगत में कदम रखा था। मौसमी की शादी संगीतकार जयंता मुखर्जी से महज 15 साल की उम्र में हुई थी। हाल ही में एक्ट्रेस ने NDTV के साथ इंटरव्यू में कम उम्र में हुई शादी पर खुलकर बात की।

कम उम्र में हो गई थी मौसमी चटर्जी की सगाई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मौसमी चटर्जी दसवीं क्लास में थी तब ही फिल्म 'बालिका वधु' आयी थी और उसके बाद ही उनकी सगाई हो गई थी। उस वक्त वो मात्र 15 साल की थी, जब उनकी शादी हुई। और केवल 17 साल की उम्र में ही वो मां भी बन गईं थीं। हालांकि, फिल्मों में नाम कमाने से पहले ही वो पत्नी और मां बन चुकीं थीं, बावजूद इसके अपने अभिनय के दम पर वो 70 के दशक की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं। अपने फ़िल्मी करियर में उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की। वहीं, 'रोटी कपड़ा और मकान' और 'कच्चे धागे' जैसी फिल्मों से उन्होंने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।

‘हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है’

एनडीटीवी से बातचीत में अपनी शादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा, “हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। मैं 10वीं कक्षा में थी, लेकिन बालिका बधू के बाद मेरी सगाई हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे ससुर हेमंत मुखर्जी उस फिल्म के संगीत निर्देशक थे। इसलिए उनकी और मेरी फैमिली एक हो गए। और उस समय, हर कोई मुझे अपनी बहू बनाना चाहता था; हर कोई मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था।”

उन्होंने आगे बताया, “यह बहुत अजीब था। सुबह से शाम तक लाइन लगती थी। इसीलिए मैं बहुत लाड़ली हो गई थी। और फिर मेरी बड़ी बुआ, मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी; वो भवानीपुर में रहती थीं। और जब हमें पता चला कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज में थीं। उन्होंने मेरे ससुर का हाथ पकड़कर कहा, 'हेमंता बाबू, क्या मैं उनकी शादी देख सकती हूं?' क्योंकि मैं हमारे परिवार की आखिरी लड़की थी, मेरे ससुर ने कहा, हां, तुम देखोगी।' और एक महीने के अंदर ही शादी हो गई।”

कम उम्र में हुए इस बदलाव से कैसे डील किया

शादी के बाद मौसमी चैटर्जी मुंबई आ गईं और इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “इसलिए मैं मुंबई आई। मैंने अपना गुड़ियाघर और एक छोटा सा कुत्ता खरीदा। फिर मेरी एक सहेली भी वापस गई और उसने अपनी दसवीं की परीक्षा दी क्योंकि उसका भी एक साल छूट गया था। वो मेरे साथ थी। मेरे ससुर ने इस बात का खास ध्यान रखा कि मुझे सब कुछ मिले। मुझे अकेलापन महसूस न हो। मैं दिन भर अपने गुड़ियाघर से खेलती रहती थी। मेरे पिता मेरे प्रति बहुत निश्चिन्त थे। वे मुंबई में मेरे लिए माता-पिता दोनों की तरह थे।”

17 साल की उम्र में एक्ट्रेस बनीं मां

पिछले कुछ सालों में अक्सर मौसमी चटर्जी ने इस बारे में बात की है कि उनकी लाइफ के वो साल कितनी तेजी से बदले। लेहरेन के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, उन्होंने खुलासा किया था कि जिस समय उनकी शादी तय हुई थी, उसी समय से उन्होंने अपनी परीक्षाएं छोड़ दी थीं. उन्होंने कहा, “17 साल की उम्र में मैं मां बन गई। मुझे अपनी मर्सिडीज मिल गई। उस समय मुझे सफलता का मतलब भी नहीं पता था। मैं बस बड़े पर्दे पर अपना चेहरा देखकर खुश हो जाती थी।”

ये भी पढ़ें

विजय से बढ़ीं दूरियां? बेटे जेसन संजय ने हटाया नाम से ‘V’, शपथ ग्रहण समारोह से भी रहे गायब
टॉलीवुड
Thalapathy Vijay Son Name Change

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Updated on:

12 May 2026 07:03 pm

Published on:

12 May 2026 06:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मौसमी चटर्जी ने 15 साल की उम्र में शादी पर किया खुलासा, बोलीं- ‘हर कोई मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सोनू निगम के कॉन्सर्ट में स्टेज पर पहुंचा फैन, वीडियो शेयर कर सिंगर ने लिखा- ‘क्यों पिटने वाले काम करते हो?’

Sonu Nigam Viral Reaction
मनोरंजन

ओरी ने फिर कसा सारा अली खान पर तंज? ‘खतरों के खिलाड़ी’ से पहले छिड़ी नई बहस

Orry Dig On sara ali khan before khatron ke khiladi 15 entry rohit shetty comment
बॉलीवुड

रिटायरमेंट के एलान से एक दिन पहले प्रीतम से बोले अरिजीत सिंह, ‘जिस दिन आप संन्यास लोगे, मैं भी ले लूंगा’

Pritam On Arijit Singh Retirement
बॉलीवुड

अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में बुजुर्ग महिला को गले लगाकर फूट-फूटकर रोईं नेहा धूपिया, एक्ट्रेस का वीडियो हुआ वायरल

Neha Dhupia Visits Aniruddhacharya Ashram
मनोरंजन

तमन्ना भाटिया पहुंची बाबा महाकाल के दरबार, माइक पर ‘महाकालेश्वर’ बोलने में अटकी, वीडियो हुआ वायरल

Tamannaah Bhatia Visits Baba Mahakal temple she Stumbles While Saying 'Mahakaleshwar' on camera watch video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.