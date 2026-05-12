मौसमी चटर्जी ने 15 साल की उम्र में शादी पर किया खुलासा, बोलीं- ‘हर कोई मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था’

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मौसमी चटर्जी दसवीं क्लास में थी तब ही फिल्म 'बालिका वधु' आयी थी और उसके बाद ही उनकी सगाई हो गई थी। उस वक्त वो मात्र 15 साल की थी, जब उनकी शादी हुई। और केवल 17 साल की उम्र में ही वो मां भी बन गईं थीं। हालांकि, फिल्मों में नाम कमाने से पहले ही वो पत्नी और मां बन चुकीं थीं, बावजूद इसके अपने अभिनय के दम पर वो 70 के दशक की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं। अपने फ़िल्मी करियर में उन्होंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की। वहीं, 'रोटी कपड़ा और मकान' और 'कच्चे धागे' जैसी फिल्मों से उन्होंने अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।