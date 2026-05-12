सोनू निगम के कॉन्सर्ट में स्टेज पर पहुंचा फैन, वीडियो शेयर कर सिंगर ने लिखा- ‘क्यों पिटने वाले काम करते हो?’

Sonu Nigam Viral Reaction: अक्सर देखा जाता है कि दर्शक अपने पसंदीदा स्टार्स से मिलने के लिए स्टेज पर चढ़ जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सोनू निगम के कॉन्सर्ट में। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर का एक फैन अचानक से स्टेज पर चढ़ गया और उनके पैर छूने लगा। हालांकि, सेक्युरिटीगार्ड्स ने तुरंत मंच पर पहुंचकर स्तिथि को संभाला और उस फैन को नीचे उतारने लगे, लेकिन सोनू निगम ने उन्हें रोक दिया, और बाद में फैन ने स्टेज पर 'चोरी किया रे जिया' गाने की कुछ लाइन्स गायीं और सोनू निगम से कहा कि कोल्हापुर के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं।