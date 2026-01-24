‘रचनात्मक दिवालियापन’ पर अब सिंगर की प्रतिक्रिया… वीडियो पोस्ट कर कही यह बात!

इसी वीडियो में सोनू निगम ने जावेद अख्तर के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पुराने क्लासिक गानों के रीमेक को “रचनात्मक दिवालियापन” बताया था और कहा था कि उन्होंने ‘बॉर्डर 2’ के लिए ‘संदेशे आते हैं’ के बोल लिखने से इनकार कर दिया था। सोनू ने जावेद अख्तर के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वे उनकी इस बात से सहमत हैं कि नए गाने बनने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, “अगर ‘बॉर्डर’ एक फौजी है, तो ‘संदेशे आते हैं’ उसकी वर्दी है। इस गाने के बिना बॉर्डर की कल्पना नहीं की जा सकती।”