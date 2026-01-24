‘बॉर्डर 2’ से इस एक्टर ने बनाई दूरी… फिर भी थिएटर में हो रही है वाह वाही

इसके अलावा कुछ और वजहों पर भी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दिलजीत अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, जबकि कुछ का मानना है कि उनका टी-सीरीज प्रमुख भूषण कुमार के साथ कुछ मतभेद है। वहीं, एक राय यह भी है कि फिल्म की रिलीज पर किसी तरह का नकारात्मक असर न पड़े, इसलिए दिलजीत जानबूझकर खुद ही लो-प्रोफाइल रहे ।

फिलहाल, ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत स्तिथि में है, लेकिन दिलजीत दोसांझ की दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है।