‘बॉर्डर 2’ से इस एक्टर ने बनाई दूरी… फिर भी थिएटर में हो रही है वाह वाही

Diljit Dosanjh Misses Border 2 Promotions: साल 2026 की बड़ी फिल्मों में शामिल ‘बॉर्डर 2’ आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। देशभक्ति के जज्बे से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सनी देओल के साथ-साथ फिल्म में नजर आए अन्य कलाकारों के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है।
फिल्म को लेकर मेकर्स और पूरी कास्ट ने न सिर्फ इसे बनाने में, बल्कि इसके प्रमोशन में भी काफी मेहनत की। गानों और टीजर लॉन्च से लेकर अलग-अलग शहरों में इवेंट्स और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाया गया।
लेकिन इन सबके बीच फिल्म की कास्ट का एक अहम चेहरा हर जगह नदारद नजर आया।
फिल्म देखने वाले दर्शकों का कहना है कि दिलजीत दोसांझ ने ‘बॉर्डर 2’ में अपने किरदार से गहरी छाप छोड़ी है और उनकी एक्टिंग को प्रभावशाली बताया जा रहा है। इसके बावजूद दिलजीत फिल्म की रिलीज से पहले किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटी में नजर नहीं आए। यह बात दर्शकों और फैंस ने भी नोटिस की। यहां तक कि फिल्म के आइकॉनिक गाने ‘संदेशे आते हैं’ के नए वर्जन के लॉन्च के दौरान भी दिलजीत मौजूद नहीं थे।
‘बॉर्डर 2’ के प्रमोशन के दौरान यह साफ दिखा कि दिलजीत दोसांझ फिल्म के किसी भी बड़े इवेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस या सॉन्ग लॉन्च का हिस्सा नहीं बने। जहां सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी लगातार फिल्म का प्रचार करते नजर आए, वहीं दिलजीत की गैरमौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। इस वजह से सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की राय बनने लगी क्योंकि वह आमतौर पर न सिर्फ अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं।
माना जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ का प्रमोशन से दूरी बनाना उस विवाद से जुड़ा हो सकता है, जिसमें उनकी कास्टिंग को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉइज (FWICE) ने आपत्ति जताई थी और उन पर बैन लगाया गया था।
इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए और फिल्म को किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए मेकर्स ने दिलजीत को प्रमोशनल कैंपेन से दूर रखने का फैसला किया।
इस विवाद की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुई, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला और भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स व फिल्मों पर बैन लगा दिया गया।
इसी दौरान जब दिलजीत दोसांझ को फिल्म ‘सरदार जी 3’ में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ देखा गया, तो सोशल मीडिया पर नाराजगी और बढ़ गई। यह फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकी और दिलजीत पर देशद्रोह तक के आरोप लगाए गए। जब यह सामने आया कि दिलजीत देशभक्ति फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का भी हिस्सा हैं, तो सोशल मीडिया के एक वर्ग ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें फिल्म से बाहर करने की मांग तक होने लगी।
मामला तब और गंभीर हो गया जब FWICE ने ‘बॉर्डर 2’ में दिलजीत की कास्टिंग का विरोध करते हुए उन पर बैन लगा दिया। हालांकि, फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने व्यक्तिगत रूप से FWICE से बातचीत की और दिलजीत को फिल्म में बने रहने की अनुमति मांगी।
प्रोडक्शन हाउस को होने वाले नुकसान को देखते हुए FWICE ने बैन हटाने की इजाजत दे दी, लेकिन इसके बदले एक अहम शर्त रखी गई कि भविष्य में टी-सीरीज किसी भी प्रोजेक्ट में दिलजीत दोसांझ को कास्ट नहीं करेगी। इसी शर्त पर दिलजीत फिल्म में बने रहे।
इसके अलावा कुछ और वजहों पर भी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दिलजीत अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, जबकि कुछ का मानना है कि उनका टी-सीरीज प्रमुख भूषण कुमार के साथ कुछ मतभेद है। वहीं, एक राय यह भी है कि फिल्म की रिलीज पर किसी तरह का नकारात्मक असर न पड़े, इसलिए दिलजीत जानबूझकर खुद ही लो-प्रोफाइल रहे ।
फिलहाल, ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत स्तिथि में है, लेकिन दिलजीत दोसांझ की दूरी चर्चा का विषय बनी हुई है।
