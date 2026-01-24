‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही दिन तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, ‘धुरंधर’ को पछाड़ने के साथ ही ले आई बॉक्स ऑफिस पर तूफान

Border 2 Breaks Records At Box Office: सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने सिनेमाघरों में कदम रखते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की है। देशभक्ति, जंग और जज्बे से भरी इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर लिए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ से सीधी टक्कर में उतरी ‘बॉर्डर 2’ न सिर्फ ओपनिंग डे पर आगे निकली, बल्कि कई मामलों में नए रिकॉर्ड भी बना डाले। आइए जानते हैं वो 5 बड़े रिकॉर्ड, जिन्होंने ‘बॉर्डर 2’ को खास बना दिया।