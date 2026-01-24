24 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

‘बॉर्डर 2’ ने पहले ही दिन तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, ‘धुरंधर’ को पछाड़ने के साथ ही ले आई बॉक्स ऑफिस पर तूफान

Border 2 Breaks Records At Box Office: बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का ऐसा तूफान आया है कि इसने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 24, 2026

Border 2 Breaks Records At Box Office

Border 2 Records (सोर्स- IMDb)

Border 2 Breaks Records At Box Office: सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने सिनेमाघरों में कदम रखते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की है। देशभक्ति, जंग और जज्बे से भरी इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम कर लिए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ से सीधी टक्कर में उतरी ‘बॉर्डर 2’ न सिर्फ ओपनिंग डे पर आगे निकली, बल्कि कई मामलों में नए रिकॉर्ड भी बना डाले। आइए जानते हैं वो 5 बड़े रिकॉर्ड, जिन्होंने ‘बॉर्डर 2’ को खास बना दिया।

‘धुरंधर’ की ओपनिंग को छोड़ा पीछे (Border 2 Breaks Records At Box Office)

पहले दिन करीब 30 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ की ओपनिंग को पीछे छोड़ दिया। ‘धुरंधर’ ने जहां पहले दिन लगभग 28 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं सनी देओल की इस देशभक्ति फिल्म ने सीधे बढ़त बना ली। यह साफ संकेत है कि दर्शकों का झुकाव इस बार जंग की कहानी और पुराने जज्बे की ओर ज्यादा रहा।

गणतंत्र दिवस पर दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग (Second Biggest Republic Opening)

    ‘बॉर्डर 2’ ने गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज होकर इतिहास रच दिया। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इस मामले में ये सिर्फ एक बड़ी ब्लॉकबस्टर 'पठान' से पीछे है, जबकि कई चर्चित फिल्मों को इसने पीछे छोड़ दिया।

    सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग

      सनी देओल के करियर में ये ओपनिंग बेहद खास मानी जा रही है। ‘गदर 2’ के बाद ‘बॉर्डर 2’ उनके करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। ये साबित करता है कि सनी देओल की देशभक्ति वाली छवि आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। बता दें सनी की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन अपने नाम किया था।

      वरुण, दिलजीत और अहान की सबसे बड़ी ओपनर

        इस फिल्म ने सिर्फ सनी देओल ही नहीं, बल्कि अपने को-स्टार्स के लिए भी रिकॉर्ड बना दिया। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के करियर की ये अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई है। मल्टीस्टार कास्ट और मजबूत किरदारों ने फिल्म को जबरदस्त बढ़त दिलाई।

        रिलीज से पहले ही 200 करोड़ की कमाई

          ‘बॉर्डर 2’ ने एक और बड़ा कारनामा किया। फिल्म ने रिलीज से पहले ही थिएटर राइट्स, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के जरिए लगभग 200 करोड़ रुपये कमा लिए थे। ये उपलब्धि इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल करती है।

          फिल्म का आगे का सफर

          4800 से ज्यादा स्क्रीन्स और हजारों शोज के साथ रिलीज हुई ‘बॉर्डर 2’ को लंबा वीकेंड भी मिल रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। शुरुआती रफ्तार को देखते हुए इतना तय है कि ‘बॉर्डर 2’ ने बॉक्स ऑफिस की जंग में मजबूत मोर्चा संभाल लिया है।

