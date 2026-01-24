‘धुरंधर’ से कई गुणा आगे ‘बॉर्डर 2’ की देशभक्ति, खून-खराबे से दूर साफ-सुथरी है सनी पाजी की फिल्म

Border 2 Vs Dhurandhar Plot: बीते दिन बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दस्तक दे दी है। इस फिल्म में सनी पाजी के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 30 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। वहीं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पहली बार बीते शुक्रवार लाखों में सिमट कर रह गई है। दोनों ही फिल्मों में देशभक्ति का एलिमेंट डाला गया है तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच तुलना होना तो लाजमी है। सनी की फिल्म की बात करें तो ये धुरंधर से कई मायनों में अलग है। चलिए बात करते हैं उन सभी प्वाइंट्स की जो इसे रणवीर की फिल्म से अलग बनाती है।