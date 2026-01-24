‘बॉर्डर 2’ के आते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई ‘धुरंधर’, पहली बार लाखों में सिमटी फिल्म की कमाई

Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection (सोर्स- एक्स)
Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लंबा सफर तय करते हुए 50 दिनों का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचते-पहुंचते फिल्म की कमाई की रफ्तार अब साफ तौर पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। जिस फिल्म ने रिलीज के शुरुआती हफ्तों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर दर्शकों और ट्रेड को चौंका दिया था, वही फिल्म अब अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच चुकी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉर्डर 2 ने जहां अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ की कमाई की, वहीं धुरंधर उसी दिन लाखों में सिमट गई।
रिलीज के 50वें दिन धुरंधर ने महज करीब 55 लाख रुपये की कमाई की है। ये पहला मौका है जब फिल्म की एक दिन की कमाई करोड़ों से नीचे गिरकर लाखों में सिमटी है। इससे पहले फिल्म लगातार आठवें हफ्ते तक एक करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती रही थी। 50वें दिन की यह कमाई न सिर्फ फिल्म की अब तक की सबसे कम कमाई है, बल्कि शुक्रवार के लिहाज से भी यह इसका सबसे कमजोर प्रदर्शन माना जा रहा है।
धुरंधर ने पहले हफ्ते में ही 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया था। दूसरे हफ्ते में कमाई और बढ़ी, लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म की रफ्तार में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी। चौथे और पांचवें हफ्ते में ये गिरावट साफ दिखी, जबकि छठे और सातवें हफ्ते में फिल्म का कारोबार काफी सीमित हो गया। सातवें हफ्ते में कुल कमाई लगभग 14 करोड़ के आसपास सिमट गई, जिसने संकेत दे दिए थे कि फिल्म अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है।
देश में अब तक धुरंधर की कुल नेट कमाई लगभग 831 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन करीब 997 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो विदेशी बाजारों में फिल्म ने लगभग 294 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई करीब 1289 करोड़ रुपये के आसपास मानी जा रही है। निर्माताओं के अनुसार यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा बताया जा रहा है और उनके दावे के मुताबिक भारत से ही फिल्म ने हजार करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।
धुरंधर को रिलीज के बाद से लगातार बड़ी फिल्मों से टक्कर मिलती रही। कभी विदेशी फिल्मों का दबाव रहा तो कभी नई हिंदी रिलीज ने इसके स्क्रीन्स कम किए। लेकिन 50 दिनों के बाद फिल्म को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वह सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज है। देशभक्ति की लहर और तगड़ी ओपनिंग के चलते बॉर्डर 2 ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे धुरंधर की कमाई पर सीधा असर पड़ा।
अब सवाल ये है कि क्या धुरंधर अपने अंतिम दिनों में कोई बड़ा चमत्कार कर पाएगी। आने वाला वीकेंड फिल्म के लिए आखिरी उम्मीद माना जा रहा है। अगर दर्शकों का रुझान थोड़ा भी बढ़ा, तो फिल्म किसी तरह 1000 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। फिलहाल धुरंधर बॉक्स ऑफिस के टॉप 10 फिल्मों की सूची में अपनी जगह बनाए हुए है, लेकिन शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर बाकी है।
