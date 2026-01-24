‘बॉर्डर 2’ के आते ही बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई ‘धुरंधर’, पहली बार लाखों में सिमटी फिल्म की कमाई

Border 2 Vs Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर लंबा सफर तय करते हुए 50 दिनों का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचते-पहुंचते फिल्म की कमाई की रफ्तार अब साफ तौर पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। जिस फिल्म ने रिलीज के शुरुआती हफ्तों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर दर्शकों और ट्रेड को चौंका दिया था, वही फिल्म अब अपने सबसे कमजोर दौर में पहुंच चुकी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉर्डर 2 ने जहां अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ की कमाई की, वहीं धुरंधर उसी दिन लाखों में सिमट गई।