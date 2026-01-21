Dhurandhar 2 में विक्की कौशल निभाएंगे अहम रोल! फैंस के लिए आदित्य धर लाए बड़ा सरप्राइज?

Vicky Kaushal In Dhurandhar 2: साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात देने वाली और गर्दा उड़ाने वाली फिल्म धुरंधर का जल्द दूसरा पार्ट धुरंधर 2 आने वाला है। जिसे लेकर फैंस बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अब धुरंधर 2 को लेकर एक ऐसा बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि विक्की कौशल धुरंधर 2 में अहम और धमाकेदार रोल निभाएंगे। उनका किरदार क्या होगा? इसकी भी जानकारी सामने आ रही है।