सुनकर उड़ जाएंगे होश… ‘धुरंधर 2’ के लिए निर्देशक ने कर दी ऐसी भविष्यवाणी

Dhurandhar 2 को लेकर बोले निर्देशक राम गोपाल वर्मा (इमेज सोर्स: IMDb)
Dhurandhar 2 Update: ‘धुरंधर’ की सफलता के बीच अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर फिल्म जगत में हलचल तेज हो गई है। जहां पहली फिल्म ने 5 दिसंबर की रिलीज के बाद से दुनिया भर में करीब 1300 करोड़ रुपये की कमाई कर धमाका मचा दिया, वहीं अब निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने ‘धुरंधर 2’ को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं।
दरअसल, वर्मा का कहना है कि यह फिल्म न सिर्फ पहले पार्ट को आसानी से पीछे छोड़ देगी, बल्कि सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी मल्टीस्टारर फिल्म बनने वाली है। उन्होंने आगे क्या लिखा? चलिए आपको बताते हैं।
डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा- “‘धुरंधर 2’ सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होगी, क्योंकि पहली फिल्म का हर किरदार दर्शकों के मन में बस गया है। पहले पार्ट में किरदार छोटे या बड़े हो सकते थे, लेकिन अब वे सभी बड़े सुपरस्टार बन गए हैं और इसलिए ‘धुरंधर 2’ अब तक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होगी।
‘धुरंधर’ से जुड़े कई स्टार्स पहले ही बता चुके हैं कि दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं, खबर है कि अक्षय खन्ना भी ‘धुरंधर 2’ में नजर आएंगे। हालांकि पहले पार्ट में उनका किरदार खत्म हो गया था, लेकिन मेकर्स फ्लैशबैक सीन के जरिए उन्हें कहानी से फिर जोड़ने की योजना बना रहे हैं।
दूसरे पार्ट की पूरी कहानी इस बार अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दूसरे पार्ट में क्या नया देखने को मिलेगा। साथ ही, यह भी चर्चा है कि इस बार फिल्म में कुछ नए एक्टर्स की एंट्री हो सकती है, जिससे इसकी स्टारकास्ट और भी मजबूत हो जाएगी।
निर्देशक आदित्य धर की यह मेगा फ्रेंचाइजी दूसरे पार्ट के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएगी या नहीं समय बातएगा। फैंस अब उत्सुक हैं कि आखिर ‘धुरंधर 2’ में ऐसा क्या होने वाला है जो इसे इतिहास में सबसे खास बना देगा।
