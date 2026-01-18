सुनकर उड़ जाएंगे होश… ‘धुरंधर 2’ के लिए निर्देशक ने कर दी ऐसी भविष्यवाणी

दूसरे पार्ट की पूरी कहानी इस बार अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दूसरे पार्ट में क्या नया देखने को मिलेगा। साथ ही, यह भी चर्चा है कि इस बार फिल्म में कुछ नए एक्टर्स की एंट्री हो सकती है, जिससे इसकी स्टारकास्ट और भी मजबूत हो जाएगी।