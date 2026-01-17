17 जनवरी 2026,

शनिवार

बॉलीवुड

दिशा पाटनी के रिलेशनशिप को लेकर मचा बवाल, मॉडल के डेटिंग पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

दिशा पटानी की डेटिंग रूमर्स पर नया ट्विस्ट सामने आया है। फेमस मॉडल सोनी कौर ने एक चौंकाने वाला पोस्ट साझा किया है। बोलीं- मेरा नाम जोड़ना बंद करें…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 17, 2026

Disha Patani relationship sparks uproar

दिशा पटानी की डेटिंग रूमर्स पर छिड़ा विवाद: फेमस मॉडल सोनी का लेटेस्ट पोस्ट आया सामने (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट पोस्ट)

Singer Talwiinder Latest Post: दिशा पाटनी की लव-लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब हंगामा मचा हुआ है। एक्ट्रेस का नाम सिंगर तलविंदर के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी बीच एक नया ट्विस्ट तब आया जब फेमस मॉडल सोनी कौर ने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला नोट पोस्ट कर दिया। उनके पोस्ट के बाद लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि यह दिशा–तलविंदर के रिश्ते पर एक तंज है। अफवाहें और तेज हो गईं जब सोशल मीडिया पर ये बात फैलने लगी कि तलविंदर पहले सोनी कौर को डेट करते थे।

तलविंदर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है…

इस पूरे ड्रामे पर ब्रेक लगाते हुए सोनी कौर ने साफ कर दिया कि उनका तलविंदर से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सिंगर को जानती तक नहीं हैं, बस किसी सोशल इवेंट में एक सामान्य-सी बातचीत हुई थी। सोनी का यह बयान सामने आते ही दिशा पाटनी के कथित अफेयर को लेकर फिर से नए सवाल खड़े हो गए हैं।

फेमस मॉडल सोनी कौर ने पोस्ट में क्या लिखा?

सोनी कौर ने अपने पोस्ट में साफ कहा कि यह किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि आज की उस सोच पर एक टिप्पणी थी जिसमें लोग अपने करीबियों को सम्मान देने के बजाय लापरवाही से पेश आते हैं। उन्होंने बताया कि वे तलविंदर या दिशा पटानी को पर्सनली नहीं जानतीं। सिर्फ एक सोशल इवेंट में उनकी थोड़ी-सी सामान्य बातचीत हुई थी। इस बात को पब्लिक करना गलत था और इससे उन्हें बेवजह का ध्यान मिल रहा है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं।

आगे सोनी ने लिखा कि वे पिछले 15 सालों से मॉडलिंग कर रही हैं और अपनी प्रोफेशनल इमेज को बहुत महत्व देती हैं। इसलिए वे नहीं चाहतीं कि उनका नाम किसी के पिछले या मौजूदा रिश्ते से जोड़ा जाए। उन्होंने साफ कहा कि वे कंट्रोवर्सी के जरिए पब्लिसिटी नहीं चाहतीं। आखिर में उन्होंने लोगों से गुजारिश की- “प्लीज मेरा नाम तलविंदर के साथ जोड़ना बंद करें। उस छोटी-सी बातचीत के अलावा मैं उन्हें जानती तक नहीं।”

क्या सचमुच तलविंदर-दिशा पाटनी डेटिंग कर रहे हैं?

सचमुच तलविंदर-दिशा पाटनी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? यदि ये बात जानना है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए की दोनों रिश्ते की चर्चाएं तब शुरू हुईं जब दोनों को स्टेबिन बेन और नूपुर सनन की शादी में एक साथ देखा गया। इसके बाद से ही लोग उनके डेटिंग की अफवाहें फैलाने लगे। हालांकि अब तक दिशा और तलविंदर, दोनों में से किसी ने भी इन खबरों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

तलविंदर-दिशा पाटनी एक साथ... देखें वीडियो

Updated on:

17 Jan 2026 03:56 pm

Published on:

17 Jan 2026 03:52 pm

