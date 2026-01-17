दिशा पाटनी के रिलेशनशिप को लेकर मचा बवाल, मॉडल के डेटिंग पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

Singer Talwiinder Latest Post: दिशा पाटनी की लव-लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब हंगामा मचा हुआ है। एक्ट्रेस का नाम सिंगर तलविंदर के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी बीच एक नया ट्विस्ट तब आया जब फेमस मॉडल सोनी कौर ने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला नोट पोस्ट कर दिया। उनके पोस्ट के बाद लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि यह दिशा–तलविंदर के रिश्ते पर एक तंज है। अफवाहें और तेज हो गईं जब सोशल मीडिया पर ये बात फैलने लगी कि तलविंदर पहले सोनी कौर को डेट करते थे।