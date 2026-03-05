टॉक्सिक नहीं ‘धुरंधर 2’ से लोहा लेगी साउथ की ये बड़ी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह से होगी टक्कर

साउथ सुपरस्टार यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी। लेकिन निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय हालात और खाड़ी देशों में बाजार से जुड़े कारणों को देखते हुए इसकी रिलीज जून तक टाल दी। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं और इसे बड़े पैमाने पर मल्टीलिंगुअल रिलीज के तौर पर पेश किया जाना है। ऐसे में विदेशी बाजार में अस्थिरता ने निर्माताओं को तारीख बदलने पर मजबूर कर दिया।