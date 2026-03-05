5 मार्च 2026,

गुरुवार

बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ…प्रियंका चोपड़ा की इस बेडरूम आदत से परेशान हुए निक जोनस, कहा- डरावने सपने जैसा…

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit: हॉलीवुड सिंगर निक जोनस ने हाल ही में पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की 'बेडरूम' आदत को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 05, 2026

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit (सोर्स- एक्स)

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit: हॉलीवुड और बॉलीवुड की पावर कपल जोड़ी प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अक्सर अपनी केमिस्ट्री और मजेदार किस्सों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इन दिनों दोनों अपने-अपने प्रोजेक्ट्स के प्रमोशन में व्यस्त हैं और इसी दौरान निक जोनस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया, जिसने फैंस को चौंका भी दिया और हंसा भी दिया।

निक जोनस ने पर्सनल लाइफ पर की बात (Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit)

हाल ही में जेक शेन के साथ निक जोनस पॉडकास्ट में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सोते समय कमरे का तापमान कैसा पसंद है, तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि उन्हें बेहद ठंडा माहौल चाहिए। निक के मुताबिक, अगर कमरा ठंडा न हो तो उन्हें नींद नहीं आती।

तापमान को लेकर होती है लड़ाई

निक ने हंसते हुए बताया कि उनकी पसंद और प्रियंका की पसंद बिल्कुल उलट है। जहां निक को कूलिंग कमरा पसंद है, वहीं प्रियंका को हल्का गर्म माहौल अच्छा लगता है। इसी फर्क को मजाकिया अंदाज में बताते हुए निक ने कहा कि ये उनके लिए किसी डरावने सपने जैसा हो जाता है, जब कमरे का तापमान उनकी पसंद के मुताबिक नहीं होता।

उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इसे कपल की क्यूट नोकझोंक के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि हर शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में ऐसा ‘तापमान विवाद’ जरूर होता है।

बेड सिर्फ सोने के लिए! (Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit)

निक जोनस ने एक और दिलचस्प बात साझा की। उन्होंने कहा कि उनके लिए बिस्तर केवल सोने की जगह है। वो न तो बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हैं, न ही खाना खाते हैं और न ही किताब पढ़ते हैं। उनका मानना है कि बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ आराम और नींद के लिए होना चाहिए।

उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि अगर प्रियंका बिस्तर पर बैठकर कुछ देखना या रिलैक्स करना चाहती हैं, तो वो पास में कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। इस बयान ने फैंस को हैरान भी किया और हंसी भी दिलाई।

प्रियंका ने भी किया था खुलासा

कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें एक परफेक्ट डेट नाइट कैसी लगती है। उनके मुताबिक, अच्छा खाना ऑर्डर कर कोई बेहतरीन फिल्म देखना उन्हें पसंद है। हालांकि उन्होंने इशारों-इशारों में कहा था कि उनके पति को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता।

अब निक के ताजा बयान से ये साफ हो गया है कि दोनों की लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे अंतर जरूर हैं, लेकिन यही बातें उनकी शादीशुदा जिंदगी को दिलचस्प भी बनाती हैं।

फैंस को पसंद आई ईमानदारी

निक और प्रियंका अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी के हल्के-फुल्के किस्से साझा करते रहते हैं। यही वजह है कि फैंस खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस बार भी निक का बयान किसी विवाद की वजह नहीं बना, बल्कि लोगों ने इसे एक मजेदार पति-पत्नी वाली बातचीत के तौर पर लिया।

गौरतलब है कि प्रियंका और निक की शादी को कई साल हो चुके हैं और दोनों अपने करियर के साथ-साथ परिवार को भी बराबर महत्व देते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं।

