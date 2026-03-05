बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ…प्रियंका चोपड़ा की इस बेडरूम आदत से परेशान हुए निक जोनस, कहा- डरावने सपने जैसा…

हाल ही में जेक शेन के साथ निक जोनस पॉडकास्ट में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उन्हें सोते समय कमरे का तापमान कैसा पसंद है, तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि उन्हें बेहद ठंडा माहौल चाहिए। निक के मुताबिक, अगर कमरा ठंडा न हो तो उन्हें नींद नहीं आती।