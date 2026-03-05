होली के दिन ‘मिर्जापुर’ फेम एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन, बोले- जो दुनिया में लाई वो चली गई

राजेश तैलंग ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ लिखे गए उनके शब्दों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद सादगी से बताया कि जिसने उन्हें इस दुनिया में लाया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह पोस्ट पढ़कर उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े साथियों ने कमेंट सेक्शन में संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने की दुआ की।