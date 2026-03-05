5 मार्च 2026,

गुरुवार

बॉलीवुड

होली के दिन ‘मिर्जापुर’ फेम एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन, बोले- जो दुनिया में लाई वो चली गई

Rajesh Tailang Mother Passed Away: मिर्जापुर फेम एक्टर राजेश तैलंग के घर होली के दिन मातम छा गया। उनकी मां का निधन हो गया। अभिनेता ने खुद इस बात की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 05, 2026

Rajesh Tailang Mother Passed Away

Rajesh Tailang Mother Passed Away (सोर्स- एक्स)

Rajesh Tailang Mother Passed Away: हिंदी सिनेमा और ओटीटी की दुनिया से एक भावुक खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता राजेश तैलंग की मां का निधन हो गया है। अभिनेता ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस दुखद समाचार को साझा किया। अपने छोटे लेकिन बेहद मार्मिक संदेश में उन्होंने मां के इस दुनिया से विदा लेने की बात कही, जिसने उनके चाहने वालों को भी भावुक कर दिया।

राजेश तैलंग ने खुद साझा किया पोस्ट (Rajesh Tailang Mother Passed Away)

राजेश तैलंग ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ लिखे गए उनके शब्दों में गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद सादगी से बताया कि जिसने उन्हें इस दुनिया में लाया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह पोस्ट पढ़कर उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े साथियों ने कमेंट सेक्शन में संवेदनाएं व्यक्त कीं और इस कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने की दुआ की।

‘दिल्ली क्राइम’ से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

राजेश तैलंग को असली पहचान मिली चर्चित वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' से, जिसने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इस सीरीज में उन्होंने इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह का किरदार निभाया था। उनका अभिनय बेहद संतुलित और यथार्थपूर्ण था, जिसने दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीता। पुलिस अधिकारी की भूमिका में उन्होंने जिस संयम और गंभीरता को दर्शाया, वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

इस सीरीज में वो वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में काम करने वाली टीम का अहम हिस्सा थे। पूरी कहानी दबाव, राजनीतिक हलचलों और संवेदनशील जांच के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें राजेश का अभिनय कहानी की रीढ़ साबित हुआ।

थिएटर से ओटीटी तक का सफर (Rajesh Tailang Mother Passed Away)

बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश तैलंग ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। अभिनय की बारीकियां उन्होंने रंगमंच पर सीखी और फिर धीरे-धीरे छोटे पर्दे व फिल्मों की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने कभी भी पारंपरिक हीरो की छवि के पीछे भागने के बजाय मजबूत सहायक भूमिकाओं को चुना और उनमें अपनी अलग पहचान बनाई।

‘दिल्ली क्राइम’ के अलावा वे लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' और 'बंदिश बैंडिट्स' में भी नजर आ चुके हैं। इन दोनों सीरीज में भी उनके किरदारों ने कहानी को मजबूती दी। खासकर ‘मिर्जापुर’ में उनकी उपस्थिति ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी।

फिल्मों में नजर आ चुके हैं राजेश

फिल्मों की बात करें तो राजेश 'मंगल पांडे: द राइजिंग' और 'मुक्काबाज' जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। इन फिल्मों में भले ही उनकी भूमिका मुख्य न रही हो, लेकिन अपने प्रभावी अभिनय से उन्होंने हर किरदार को यादगार बनाया।

अलग तरह के किरदार निभाने की चाह

राजेश तैलंग ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वे हमेशा एक जैसे किरदार निभाने से बचना चाहते हैं। अक्सर उन्हें सकारात्मक और सधे हुए चरित्रों में देखा गया है, लेकिन वे नकारात्मक और हास्य भूमिकाओं में भी खुद को आजमाना चाहते हैं। उनका मानना है कि सकारात्मक किरदार को दिलचस्प बनाए रखना कई बार ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है।

शोक की घड़ी में फैंस का साथ

इस दुखद समय में राजेश तैलंग के प्रशंसक और इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उनकी मां को श्रद्धांजलि दी और अभिनेता को इस अपूरणीय क्षति से उबरने की शक्ति देने की कामना की।

खबर शेयर करें:

