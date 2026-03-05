मैं बुर्ज खलीफा के पास था… दुबई में फंसा ये फेमस एक्टर, पोस्ट में बताई अपनी हालत

US–Israel alliance and Iran: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक भयानक युद्ध का रूप ले चुका है। इस जंग की आग ने सिर्फ सरहदों को ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त हजारों भारतीय दुबई में फंसे हुए हैं, जिनमें कई बड़े सितारें भी हैं। कुछ समय पहले लारा दत्ता ने भी पोस्ट में दुबई में होने की बात बताई थी। अब मशहूर टेलीविजन एक्टर रोहन गंडोत्रा के पोस्ट से भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। रोहन ने बताया है कि वह दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने दुबई से अपनी जो आपबीती सुनाई है, वह किसी फिल्म के डरावने सीन से कम नहीं है। लोग उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं।