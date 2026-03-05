5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैं बुर्ज खलीफा के पास था… दुबई में फंसा ये फेमस एक्टर, पोस्ट में बताई अपनी हालत

Iran Israel War: दुबई में कई सेलिब्रिटी फंसे हुए हैं और वह लगातार भारत में अपनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक और एक्टर है रोहन गंडोत्रा। जिनके पोस्ट से हड़कंप मच गया है। उन्होंने बताया कि वह दुबई में हैं और बुर्ज खलीफा के धमाके की आवाज उन तक आई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 05, 2026

Iran Israel War Actor Rohan Gandotra Stuck In Dubai said mera hotel burj khalifa ke pass hai

एक्टर रोहन गंडोत्रा दुबई में फंसे

US–Israel alliance and Iran: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक भयानक युद्ध का रूप ले चुका है। इस जंग की आग ने सिर्फ सरहदों को ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त हजारों भारतीय दुबई में फंसे हुए हैं, जिनमें कई बड़े सितारें भी हैं। कुछ समय पहले लारा दत्ता ने भी पोस्ट में दुबई में होने की बात बताई थी। अब मशहूर टेलीविजन एक्टर रोहन गंडोत्रा के पोस्ट से भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। रोहन ने बताया है कि वह दुबई में फंसे हुए हैं। उन्होंने दुबई से अपनी जो आपबीती सुनाई है, वह किसी फिल्म के डरावने सीन से कम नहीं है। लोग उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

एक्टर रोहन गंडोत्र का पोस्ट हुआ वायरल (Iran Israel War)

रोहन गंडोत्रा करीब 10 दिन पहले एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के सिलसिले में दुबई आए थे। उन्हें 8 मार्च को भारत लौटना था, लेकिन अब सब कुछ अनिश्चित हो गया है। उस खौफनाक रात को याद करते हुए रोहन ने बताया, "मैं बुर्ज खलीफा के पास ठीक सामने वाले इलाके में रुका था। आधी रात के आसपास अचानक हवा में जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगीं। जब हमें पता चला कि ईरान ने हमला शुरू कर दिया है, तो हम सन्न रह गए। मैंने खिड़की से दूर धुएं के काले गुबार उठते देखे। यह मंजर रूह कंपा देने वाला था।"

दुबई में हैं रोहन, बताई आपबीती (Actor Rohan Gandotra Stuck In Dubai)

रोहन को बाद में स्थानीय प्रशासन से पता चला कि वह आवाजें दरअसल मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने (इंटरसेप्शन) की थीं। रोहन कहते हैं, "दूसरे देश में ऐसी स्थिति में फंसना आपको बहुत असुरक्षित महसूस कराता है। मुझे यहां की सरकार पर भरोसा है, लेकिन डर तो लगता ही है। जिंदगी कितनी नाजुक है, यह मुझे उस रात अहसास हुआ।

घर में कैद हैं एक्टर, स्कूल-दफ्तर सब बंद (Rohan Gandotra shows deserted Dubai streets amid Middle East tensions)

फिलहाल दुबई में हालात सामान्य नहीं हैं। रोहन ने बताया कि एहतियात के तौर पर वहां के स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन रोहन ने खुद को होटल के कमरे में ही कैद कर लिया है। उन्होंने कहा, "मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। परिवार और दोस्तों के लगातार फोन आ रहे हैं, सब डरे हुए हैं। मैं बस उन्हें दिलासा दे रहा हूं कि मैं ठीक हूं।"

घर वापसी पर सस्पेंस

दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। रोहन ने कहा कि अगर 8 तारीख तक एयरपोर्ट खुलता है, तो वह पहली फ्लाइट से वतन वापस लौट आएंगे, वरना उन्हें वहां रुकने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। मिडिल ईस्ट के आसमान इस वक्त सब बंद है और हजारों मुसाफिरों की तरह रोहन भी बस शांति की दुआ कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मम्मी-पापा होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार… अनुराग डोभाल ने शेयर किया आखिरी वीडियो, बोले- मैंने सुसाइड…
मनोरंजन
Anurag Dobhal aka UK07 attempted suicide last vlog said mere mummy papa honge meri maut ke jimmedar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 01:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं बुर्ज खलीफा के पास था… दुबई में फंसा ये फेमस एक्टर, पोस्ट में बताई अपनी हालत

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ…प्रियंका चोपड़ा की इस बेडरूम आदत से परेशान हुए निक जोनस, कहा- डरावने सपने जैसा…

Nick Jonas On Priyanka Chopra Bedroom Habit
बॉलीवुड

रश्मिका मंदाना पर पड़ी बुरी नजर तो भड़क उठे विजय, दिखाया ‘कबीर सिंह’ वाला गुस्सा, वीडियो वायरल

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
बॉलीवुड

मैं भारत में सुरक्षित हूं…बॉलीवुड अभिनेत्री ने मंदाना करीमी को दिया करारा जवाब, बोलीं- ईरान जाऊंगी तो मारी जाऊंगी…

Elnaaz Norouzi On India Iran Controversy
बॉलीवुड

होली के दिन ‘मिर्जापुर’ फेम एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन, बोले- जो दुनिया में लाई वो चली गई

Rajesh Tailang Mother Passed Away
बॉलीवुड

गोविंदा का अफेयर की खबरों पर फूटा गुस्सा, पत्नी सुनीता आहूजा पर दिया बयान, बोले-  दूसरों को शर्मिंदगी…

Govinda angry on Affair Allegations gave statement on his wife Sunita Ahuja said dusro ko sharmindagi
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.