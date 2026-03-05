मम्मी-पापा होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार… अनुराग डोभाल ने शेयर किया आखिरी वीडियो, बोले- मैंने सुसाइड…

YouTuber Anurag Dobhal posts: 'बिग बॉस 17' के फेमस कंटेस्टेंट और पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (यूके 07 राइडर) के एक वीडियो ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है। अनुराग ने 'The Real Story Of My Life' नाम से 2 घंटे का एक लंबा व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनके फैंस उनकी हालात देखकर बुरी तरह से डरे हुए हैं। अनुराग ने बताया कि वह गहरे डिप्रेशन में हैं और आत्महत्या की भी कोशिश कर चुके हैं।