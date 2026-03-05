कॉन्सर्ट में लिप-सिंकिंग पर भड़कीं श्रेया घोषाल, बोली- लाइव म्यूजिक की इज्जत करो

श्रेया घोषाल ने राज शमनी के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, "ये बस एक आलसी काम है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेरी नजर में ये सही तरीका नहीं है।" उन्होंने ये भी कहा कि स्टार को अपनी मर्जी से परफॉर्म करना चाहिए और फिक्स स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही, उन्होंने आगे बताया कि उन्हें ये दुःख होता है जब उनका कोई लाइव परफॉर्मेंस सार्वजनिक रूप से बजाया जाता है, जबकि वे खुद उसे सुनना पसंद नहीं करतीं। श्रेया घोषाल के मुताबिक, स्टार्स के लिए ये शर्मनाक होता है। "अगर आपका परफॉर्मेंस खराब रहा हो, तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपना समय और मेहनत बर्बाद की। इसलिए कलाकार को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने काम को गंभीरता से लेना चाहिए।"