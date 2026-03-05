हैदराबाद रोड रेज कांड में डायरेक्टर मणिशंकर के बेटे को किया गिरफ्तार, पुलिस जांच शूरू

बताया गया कि प्रेम शंकर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे थे, जिसकी बैटरी खत्म हो जाने के कारण गाड़ी मुख्य सड़क पर रुक गई। इससे उस व्यस्त रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया और मौके पर एक महिला कांस्टेबल और एक होम गार्ड पहुंचे, फिर उन्होंने प्रेम से गाड़ी सड़क के किनारे करने के लिए कहा, जिसके बाद अधिकारियों ने रास्ता खाली कराने की कोशिश की, तो प्रेम शंकर ने सहयोग नहीं किया और होम गार्ड को धक्का दे दिया। साथ ही, पुलिस ने तब उसे गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी को हटाया ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके।