16 की उम्र में काटना पड़ा था इस एक्ट्रेस का एक पैर, सालों बाद छलका दर्द

सुधा के लिए चलना तो एक चुनौती थी ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा डर डांस को लेकर था। उन्होंने बताया कि 'जयपुर फुट' के बारे में पता चलने के बाद उन्हें एक उम्मीद जगी थी। वह मुंबई लौटीं और गुपचुप तरीके से दोबारा प्रैक्टिस शुरू की। सुधा कहती हैं, "आज 'तीन साल' कहना आसान लगता है, लेकिन उन तीन सालों के हर एक सेकंड का दर्द सिर्फ मैं, मेरी मां और मेरे गुरुजी जानते थे। मेरे पिता को भी इस प्रैक्टिस की खबर नहीं थी। जब भी वह काम पर जाते, हम घर का दरवाजा बंद कर लेते और मैं घंटों पसीना बहाती औक तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद जब मैंने अपने पिता को बताया कि मैं स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही हैं, तो वह दंग रह गए थे। पिता ने सिर्फ इतना कहा कि वह तैयार है, अब अपना हौसला मत डगमगाने देना।"