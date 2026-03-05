Iran-Israel war के बीच ईरानी एक्ट्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में कही ये बड़ी बात

PM Narendra Modi on Iran Israel: ईरानी एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की खुले दिल से तारीफ की है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि अलग-अलग देशों के साथ मजबूत और अच्छे रिश्ते बनाए हैं भारत के पीएम ने। इतना ही नहीं, एलनाज नौरोजी का मानना है कि किसी भी देश के नेता का सबसे बड़ा काम अपने देश और लोगों की सुरक्षा और भलाई करना होता है।