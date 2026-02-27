पीएम मोदी से मिलने के बाद ‘Fauda’ स्टार लियोर राज का बड़ा बयान आया सामने, बोले, ‘ऐसे नेता बहुत कम होते हैं’

Fauda Lior Raz on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इजरायल के दौरे पर हैं। इजरायल दौरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर इजरायली शो 'फौदा' की टीम से हुई। बीते गुरुवार को पीएम मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर Israeli Series 'Fauda' की टीम के साथ उनकी एक फोटो भी शेयर की है। ANI से बात करते हुए, 'फौदा' सीरीज में लीड रोल निभाने वाले लियोर राज ने पीएम मोदी से मुलाकात के अपने अनुभव के बारे में बताया और भारत में अभिनय, निर्माण और कला को दिए जा रहे उनके समर्थन की सराहना की।