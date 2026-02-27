पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन की बातों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बेटे को लेकर कही ये बात

इस्माइल दरबार पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम दोनों रखा। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके बेटे का नाम 'ईमान' खुद संजय लीला भंसाली ने रखा था। वहीं, घर में उसे 'मान' पुकारा जाता है। इस्माइल ने एक चौंकाने वाली बात यह भी बताई कि उनका बेटा हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करता है। वह पूजा करता है और माथे पर तिलक भी लगाता है। इस्माइल बोले, "मैंने उसे सिखाया है कि वह उस धर्म का सम्मान करें जिसमें पैदा हुआ है, लेकिन साथ ही दूसरे धर्मों का भी पूरा आदर करे।"