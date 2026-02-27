27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

फिल्मी शादी में पहुंचेगा सियासत का बड़ा चेहरा?रश्मिका-विजय ने होम मिनिस्टर को भेजा खास न्योता

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding Reception: साउथ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने होम मिनिस्टर को इस खास समारोह में शामिल होने का व्यक्तिगत न्योता भेजा है और एक-दूसरे के लिए इमोशनल शब्द भी कहें।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 27, 2026

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: thedeverakonda के इंस्टाग्राम द्वारा)

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: thedeverakonda के इंस्टाग्राम द्वारा)

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda Wedding Reception: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 27 फरवरी, 2026 को शादी करके सबको खुश कर दिया। इस जोड़े ने अपनी शादी की खूबसूरत फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिन्हें फैंस और दोस्त खूब पसंद कर रहे हैं और बधाईयां भी दे रहे हैं।

वेडिंग रिसेप्शन होम मिनिस्टर भेजा न्योता

शादी की 2 रस्में हुईं सुबह उन्होंने पारंपरिक तेलुगु सेरेमनी की और शाम को कोडवा सेरेमनी में भी शादी की। बता दें, शादी से पहले रश्मिका और विजय ने कई प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज रखीं, जैसे पूल पार्टी, क्रिकेट मैच, हल्दी और संगीत सेरेमनी, लेकिन उनकी इन पार्टियों की फोटोज अभी तक सामने नहीं आईं।

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनकी कुछ नई फोटोज भी वायरल हुई हैं, जिनमें ये कपल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हुए नजर आए। खबर है कि अमित शाह को 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में होने वाले अपने वेडिंग रिसेप्शन में भी आमंत्रित करेंगे। रिसेप्शन में बॉलीवुड और साउथ इंडियन कई सेलिब्रिटी शामिल होने वाले हैं। दरअसल, शादी में फिल्म डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा भी शामिल थे, जिन्होंने रश्मिका को फिल्म 'एनिमल' और विजय को 'अर्जुन रेड्डी' में निर्देशित किया है।

एक-दूसरे के लिए दिल छू लेने वाले मैसेज भी दिए

स्टार्स रश्मिका और विजय ने एक-दूसरे के लिए दिल छू लेने वाले मैसेज भी एक-दूसरे को दिए, जिसमें रश्मिका ने लिखा कि विजय ने उन्हें सच्चे प्यार का मतलब सिखाया है और हमेशा उनके बड़े सपने देखने का हौसला बढ़ाया है। तो वहीं, विजय ने बताया कि रश्मिका की मौजूदगी उनके लिए घर की तरह और शांति देने वाली बताई। बता दें, ये कपल अब शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है और फैंस उनके लिए अच्छे दिनों की कामना कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

27 Feb 2026 10:05 am

Published on:

27 Feb 2026 09:58 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फिल्मी शादी में पहुंचेगा सियासत का बड़ा चेहरा?रश्मिका-विजय ने होम मिनिस्टर को भेजा खास न्योता

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

घिनौना और मुश्किल शूट था…अस्सी के विवादित सीन पर अनुभव सिन्हा ने क्यों दिया ऐसा बयान

घिनौना और मुश्किल शूट था...अस्सी के विवादित सीन पर अनुभव सिन्हा ने क्यों दिया ऐसा बयान
बॉलीवुड

जब रिंकू सिंह पर लगा धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, करणी सेना ने उछाला था शाहरुख खान का भी नाम

When Rinku Singh was accused hurting religious sentiments old controversy viral amid his father death
बॉलीवुड

मैं अगले जन्म में वापस आउंगा…पिछले जन्म में किसान सिद्धार्थ शुक्ला ने पत्नी शहनाज से किया था वादा, हैरानी भरा दावा

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim
बॉलीवुड

Charak: अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र का ताना-बाना, अघोरी बाबाओं से जुड़ी कहानी, ‘चरक’ का ट्रेलर रिलीज

charak trailer release
मनोरंजन

मेरे पति मिस्टर विजय देवरकोंडा…रश्मिका ने चूमा पति का माथा, शादी की खूबसूरत तस्वीरें कीं शेयर

Rashmika-Vijay Wedding Pictures
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.