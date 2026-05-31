89 के धर्मेंद्र आखिरी दिनों में भी ढूंढ रहे थे काम, पिता को लेकर बेटे बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी, बताई वजह

एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र की मौत के बाद उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पापा धर्मेंद्र में आखिरी वक्त तक फिल्मों में काम करने का गजब का जज्बा था। वह जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी कैमरे के सामने लौटने के लिए बेताब थे। भावुक होते हुए बताया, "निधन से कुछ दिनों पहले जब पापा काफी बीमार थे, तब मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। मेरी मैनेजर बाहर बैठी थी और पापा हॉल में थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वह तुम्हारी मैनेजर बैठी है? मैंने कहा- हां पापा। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि उससे कहना कि मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढे।" बॉबी ने कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि एक कलाकार कभी रिटायर नहीं होता।