31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

89 के धर्मेंद्र आखिरी दिनों में भी ढूंढ रहे थे काम, पिता को लेकर बेटे बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी, बताई वजह

Bobby Deol On Dharmendra Last Days: 89 के धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में मातम छा गया था। उनके फैंस उन्हें याद कर भावुक हुए थे। अब उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने पिता के आखिरी दिनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पापा ने उनकी मैनेजर ने काम मांगने के लिए कहा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 31, 2026

Bobby Deol big reveal on Dharmendra last days said father wanted work at 89 this big reason

बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र को लेकर किया खुलासा

Bobby Deol interview Dharmendra last days: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्रका पिछले साल 89 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर लंबे समय ये बीमार चल रहे थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पाए और दुनिया को अलवदा कह दिया। उनके जाने से पूरे देश और सिनेमा जगत में जो खालीपन आया है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता। हाल ही में उनके बेटे और अभिनेता बॉबी देओल ने पिता के आखिरी समय को याद करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पापा आखिरी समय में भी काम ढूंढ रहे थे। इसकी मुख्य वह बताते हुए एक्टर इमोशनल हो गए।

बॉबी देओल का पिता धर्मेंद्र को लेकर खुलासा (Bobby Deol on Dharmendra last days)

एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने पिता धर्मेंद्र की मौत के बाद उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पापा धर्मेंद्र में आखिरी वक्त तक फिल्मों में काम करने का गजब का जज्बा था। वह जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी कैमरे के सामने लौटने के लिए बेताब थे। भावुक होते हुए बताया, "निधन से कुछ दिनों पहले जब पापा काफी बीमार थे, तब मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। मेरी मैनेजर बाहर बैठी थी और पापा हॉल में थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वह तुम्हारी मैनेजर बैठी है? मैंने कहा- हां पापा। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि उससे कहना कि मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढे।" बॉबी ने कहा कि पापा हमेशा कहते थे कि एक कलाकार कभी रिटायर नहीं होता।

जब सुबह-सुबह पकड़े जाने पर लगी थी जबरदस्त डांट (Bobby Deol childhood driving story Dharmendra scolding)

इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जब वह 16 साल के थे, तो उन्हें गाड़ी चलाने का भूत सवार था, जबकि लाइसेंस 18 साल की उम्र में मिलता है। बॉबी ने कहा, "मैं घरवालों से छिपकर सुबह-सुबह गाड़ी चलाना सीखने निकल जाता था। एक दिन पापा सुबह जल्दी उठ गए और पूछा कि बॉबी कहां है? जब उन्हें पता चला कि मैं गाड़ी चलाने गया हूं, तो मेरे घर लौटते ही उन्होंने मेरी ऐसी क्लास लगाई कि मैंने डर के मारे सचमुच 18 साल का होने तक गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था।"

अनुराग कश्यप की फिल्म 'बंदर' में दिखेंगे बॉबी

अगर बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें, तो 'एनिमल' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद वे जल्द ही निर्देशक अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म 'बंदर' में एक दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में बॉबी के साथ सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी और सबा आजाद जैसे बेहतरीन कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 5 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ये भी पढ़ें

15 साल के वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बैटिंग पर आया अमिताभ बच्चन का रिएक्शन, फैंस भी करने लगे कमेंट
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan big reaction On rajasthan royal Vaibhav Sooryavanshi after storm innings before ipl 2026 finale

खबर शेयर करें:

Published on:

31 May 2026 08:53 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 89 के धर्मेंद्र आखिरी दिनों में भी ढूंढ रहे थे काम, पिता को लेकर बेटे बॉबी देओल ने तोड़ी चुप्पी, बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर अभिनेता शिशिर शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल, बोले- मुझे झटका लगा था

Shishir Sharma big statement on Sushant Singh Rajput died by suicide Chhichhore Co-Star said i am shocked
बॉलीवुड

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड

VIDEO: एक फ्रेम में सलमान खान और संजय दत्त, ‘7 डॉग्स’ का धांसू एक्शन वीडियो देख फैंस हुए बेकाबू

सलमान खान और संजय दत्त
मनोरंजन

‘हक’, ‘केरला स्टोरी’ के बाद प्यार और धोखे की एक इमोशनल और दमदार कहानी, ‘तीसरी बेगम’

Teesri Begham
बॉलीवुड

वायरल स्टेप-बैक मोमेंट पर शाहिद कपूर ने ली रश्मिका की चुटकी, एक्ट्रेस का रिएक्शन देख नहीं रुकेगी हंसी

Shahid Kapoor-Rashmika Mandana Viral Video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.