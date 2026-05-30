ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी

निखिल द्विवेदी ने आगे कहा, "लेकिन आपको न्याय में भी विश्वास करना होगा। हम किसी खास जेंडर पर विश्वास करने से ज्यादा न्याय में विश्वास करना चाहते हैं, यही हमारे संविधान, हमारे कानून की पहचान है और यहीं हमारी डेमोक्रेसी का सिद्धांत है। न्याय की जीत होनी चाहिए।" दरअसल, फिल्म की बात करें तो, कहानी समीर मेहरा नाम के एक फेमस रॉकस्टार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार बॉबी देओल निभा रहे हैं। समीर अपने करियर के कठिन दौर से गुजर रहा होता है, तभी उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। इसके बाद उसकी निजी और पेशेवर जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और मामला सोशल मीडिया से लेकर अदालत तक पहुंच जाता है, जिससे उसका सबकुछ बर्बाद हो जाता है।