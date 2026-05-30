‘वो पहले से ही शादीशुदा थी’, किरण खेर के साथ रिश्ते और शादी पर बोले अनुपम खेर

मुंबई आने के बाद भी दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम रहा। उस समय किरण अपनी निजी जिंदगी में बिजी थीं और उनका परिवार भी था। संघर्ष के दिनों में अनुपम खेर और उनके करीबी दोस्त अक्सर किरण से मिलने जाया करते थे। आर्थिक तंगी के उन दिनों की याद करते हुए उन्होंने बताया कि कई बार छोटी-छोटी मदद भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। यही वजह थी कि उनकी दोस्ती समय के साथ और गहरी होती चली गई।