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रणवीर सिंह के बैन पर भड़के फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा, बोले- FWICE पर बैन लगाओ

Ram Gopal Varma On Ranveer Singh Ban: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है। इसी बीच राम गोपाल वर्मा ने अपना रिएक्शन दिया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 30, 2026

Ram Gopal Varma On Ranveer Singh Ban

Ram Gopal Varma On Ranveer Singh Ban (सोर्स- एक्स)

Ram Gopal Varma On Ranveer Singh Ban: बॉलीवुड में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विवाद की हो रही है तो वो है रणवीर सिंह और फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा मामला। एक तरफ जहां रणवीर सिंह के फिल्म से बाहर होने की खबरों ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे विवाद में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा खुलकर अभिनेता के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ रणवीर का बचाव किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारी संगठन FWICE पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राम गोपाल वर्मा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

'डॉन 3' को लेकर क्या है विवाद?

दरअसल, 'डॉन 3' को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थीं। रणवीर सिंह को इस फ्रेंचाइजी का नया चेहरा बनाया गया था, लेकिन बाद में उनके प्रोजेक्ट से अलग होने की खबरें सामने आईं। इसके बाद निर्माता पक्ष और अभिनेता के बीच मतभेद की चर्चाएं तेज हो गईं।

मामला इतना बढ़ गया कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठन FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग की नीति अपनाने का फैसला कर लिया। इस कदम के बाद पूरे बॉलीवुड में बहस छिड़ गई कि क्या किसी कलाकार को इस तरह निशाना बनाया जाना सही है या नहीं।

राम गोपाल वर्मा ने खोला मोर्चा

अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट साझा कर इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी अभिनेता पर इस तरह का बैन लगाने की कोशिश व्यावहारिक नहीं है। उनके अनुसार, फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की लोकप्रियता और बाजार मूल्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वर्मा ने तर्क दिया कि जिस कलाकार की फिल्मों का इंतजार करोड़ों दर्शक करते हों, उसके खिलाफ इस तरह के कदम केवल दिखावटी साबित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विवादों का समाधान बातचीत से होना चाहिए, न कि दबाव बनाकर।

रणवीर सिंह की स्टार पावर पर जताया भरोसा

राम गोपाल वर्मा का मानना है कि रणवीर सिंह आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यदि रणवीर किसी नई फिल्म के लिए हामी भर दें तो कई निर्माता तुरंत उनके साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे।

वर्मा ने यह भी कहा कि बड़े सितारे केवल खुद के लिए काम नहीं करते बल्कि उनके साथ हजारों तकनीशियन, कलाकार और कर्मचारी भी जुड़े होते हैं। ऐसे में किसी अभिनेता को अलग-थलग करने की कोशिश पूरे उद्योग को प्रभावित कर सकती है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

राम गोपाल वर्मा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ का मानना है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए संगठनों की भूमिका जरूरी होती है। हालांकि एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि किसी भी विवाद का समाधान कानूनी और पेशेवर तरीके से होना चाहिए।

रणवीर सिंह की आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह हाल ही में एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट में नजर आए थे। आने वाले समय में उनके कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स चर्चा में हैं। फैंस भी इस पूरे विवाद के बीच उनके अगले आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।

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Published on:

30 May 2026 09:30 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर सिंह के बैन पर भड़के फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा, बोले- FWICE पर बैन लगाओ

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