रणवीर सिंह के बैन पर भड़के फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा, बोले- FWICE पर बैन लगाओ

Ram Gopal Varma On Ranveer Singh Ban: बॉलीवुड में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विवाद की हो रही है तो वो है रणवीर सिंह और फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा मामला। एक तरफ जहां रणवीर सिंह के फिल्म से बाहर होने की खबरों ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे विवाद में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा खुलकर अभिनेता के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ रणवीर का बचाव किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारी संगठन FWICE पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राम गोपाल वर्मा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।