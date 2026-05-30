सोनाक्षी सिन्हा ने पिता शत्रुघ्न सिन्हा के व्यवहार को लेकर तोड़ी चुप्पी, बताया असल जिंदगी का सच

एक हालिया इंटरव्यू के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बचपन और करियर के शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी होने के बावजूद उन्होंने वास्तविक जीवन में कभी किसी बंदिश या सख्त अनुशासन का अनुभव नहीं किया। सोनाक्षी ने कहा, "मेरे पिता ने मुझे हमेशा अपना रास्ता खुद चुनने की पूरी आजादी दी, यहां तक कि जब मैं फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी, तब भी उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। वह पूरी तरह से मेरा अपना फैसला था। वह तो किस्मत को कुछ और मंजूर था जो मैं फिल्मों में आ गई, वह एक अलग कहानी है।" सोनाक्षी के मुताबिक, उनके पिता का यही अटूट और मौन समर्थन आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है।