FWICE विवाद के बीच रणवीर सिंह पर कंट्रोवर्सी ने बढ़ाई इंडस्ट्री टेंशन, दीपिका की चुप्पी भी चर्चा में

इन सब मामले के बीच, रणवीर सिंह की चुप्पी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। FWICE की कार्रवाई के बाद उन्होंने सीधे बयान देने के बजाय अपनी टीम के जरिए प्रतिक्रिया दी, जिसमें ये भी कहा गया कि वो सभी के प्रति सम्मान रखते हैं और विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। उनकी ये 'साइलेंस पॉलिसी' सोशल मीडिया पर भी बहस का कारण बन गई है, कुछ लोग इसे समझदारी बता रहे हैं, तो कुछ इसे बचाव की नीति मान रहे हैं।