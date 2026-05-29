अमेरिका में भारतीय कपल के खिलाफ नस्लभेद टिप्पणी पर भड़के गुरमीत चौधरी, बोले- हम अपमान सहते रहे, अब बहुत हुआ

वीडियो में एक स्थानीय शख्स कपल से सवाल करता नजर आया कि क्या वो भारत से हैं। इसके बाद जब दंपति ने हां कहा तो उस इंसान ने दोनों देशों की तुलना करते हुए पूछा कि दोनों देशों में से कौन सा देश बेहतर है। इसके बाद कपल ने कहा कि दोनों ही देशों की अपनी-अपनी खासियत है। कपल ने कहा कि भारत में उनका परिवार है इसलिए उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं।