Maatrubhumi First Review: सलमान की फिल्म ‘मातृभूमि’ का पहला रिव्यू आया सामने, फिल्म देख सुभाष घई ने दिया रिएक्शन

सलमान खान की इस फिल्म शुरुआत में ‘बैटल ऑफ गलवां’ टाइटल दिया गया था। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म गलवां घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए वास्तविक संघर्ष से प्रेरित बताई जा रही है। पहले इसे अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन टाइटल बदलने और फिल्म में कुछ संशोधन किए जाने के चलते इसकी रिलीज फिलहाल टाल दी गई है। मेकर्स ने अब तक नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है।