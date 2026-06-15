कौन हैं उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर? निधा भट्ट से किया दूसरा निकाह

Urmila Matondkar Ex Husband Mohsin Akhtar Mir: बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति और कश्मीरी बिजनेसमैन-मॉडल मोहसिन अख्तर मीर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है उनकी दूसरी शादी। मोहसिन ने सोशल मीडिया पर अपनी नई जीवनसंगिनी निधा भट्ट के साथ तस्वीरें शेयर कर अपने नए रिश्ते का एलान किया है। उनकी इस घोषणा के बाद मनोरंजन जगत में एक बार फिर उनके निजी जीवन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।