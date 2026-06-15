Lagaan: कैमरे के सामने नहीं खुल रही थीं आंखें, फिर आमिर खान ने बाथरूम में समझाया ‘तीन गुना लगान’ वाला सीन, पॉल ब्लैकथ्रॉन का खुलासा

पॉल ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' से बात करते हुए बताया कि सिनेमैटोग्राफर बार-बार उनसे आंखें पूरी तरह खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन सूरज की तेज रोशनी उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में आमिर खान ने उन्हें एक बेहद आसान लेकिन कारगर सलाह दी। इतना ही नहीं, पॉल के मुताबिल आमिर खान ने उन्हें एक अहम सीन से पहले बाथरूम में काफी समझाया था। आमिर ने कहा था कि ये फिल्म का एक जरूरी सीन है इसलिए इसे हर हाल में हमें अच्छा करना है।