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चिरंजीवी को बेटे राम चरण से हुई जलन! पेड्डी जैसा करना चाहते थे रोल, बोले- थोड़ा मुश्किल है स्वीकार करना

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi: पेड्डी में राम चरण के काम को देखते हुए उनके पिता और सुपरस्टार चिरंजिवी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि एक पिता के तौर पर गर्व महसूस करते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 15, 2026

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi (सोर्स- @chiranjeevikonidela)

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi: तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने बेटे और सुपरस्टार राम चरण की नई फिल्म 'पेड्डी' को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। दरअसल चिरंजीवी ने खुलकर स्वीकार किया कि राम चरण की हालिया फिल्म ‘पेड्डी’ देखकर उन्हें गर्व के साथ-साथ थोड़ी जलन भी हुई। दिलचस्प बात ये है कि ये जलन किसी निजी वजह से नहीं, बल्कि एक कलाकार के रूप में अधूरी रह गई ख्वाहिश से जुड़ी है।

जब बेटे की सफलता ने पिता को किया भावुक

सालों से दक्षिण भारतीय सिनेमा पर राज कर रहे चिरंजीवी ने हाल ही में 'वृद्धि सिनेमा' के यूट्यूब चैनल के साथ एक बातचीत के दौरान कहा कि पेड्डी सिर्फ एक व्यावसायिक फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा मैसेज छिपा है जो युवाओं को प्रेरित कर सकता है। फिल्म में खेल, संघर्ष और सपनों को हासिल करने की कहानी दिखाई गई है, जिसने उन्हें काफी प्रभावित किया।

उन्होंने कहा कि एक पिता के तौर पर उन्हें राम चरण पर बेहद गर्व है। लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनके मन में यह भावना भी आई कि काश उन्हें भी ऐसा किरदार निभाने का मौका मिला होता।

‘दंगल’ देखने के बाद से था ऐसा सपना

चिरंजीवी ने बातचीत के दौरान बताया कि कई साल पहले जब उन्होंने हिंदी फिल्म दंगल देखी थी, तभी उनके मन में खेल आधारित किसी दमदार कहानी में काम करने की इच्छा पैदा हुई थी। उन्हें लगा था कि ऐसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि समाज को प्रेरित भी करती हैं।

हालांकि, उनके मुताबिक दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनके पास उस तरह की कहानी कभी नहीं आई। यही वजह है कि जब उन्होंने पेड्डी देखी तो उन्हें महसूस हुआ कि यह वही तरह की फिल्म है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

राम चरण की तारीफ में बोले चिरंजीवी

चिरंजीवी ने हंसते हुए कहा कि आजकल कई लोग कह रहे हैं कि राम चरण अभिनय के मामले में उनसे भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एक पिता के रूप में ये सुनकर उन्हें खुशी होती है, लेकिन एक अभिनेता के लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल भी होता है।

उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इसे एक महान कलाकार की ईमानदारी और बेटे की उपलब्धियों के प्रति सम्मान के रूप में देख रहे हैं।

क्या है ‘पेड्डी’ की कहानी?

निर्देशक बुच्ची बाबू सना के निर्देशन में बनी पेड्डी एक युवा खिलाड़ी की कहानी है, जो खेल के जरिए अपनी पहचान बनाता है। फिल्म में क्रिकेट, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों को कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। संघर्षों से भरे सफर के बाद मुख्य किरदार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल होता है।

राम चरण के साथ फिल्म में जान्हवी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आई हैं। जान्हवी के किरदार को लेकर कुछ विवाद जरूर सामने आए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रही।

बॉक्स ऑफिस पर भी दिखा दम

रिलीज के बाद पेड्डी को मिली-जुली समीक्षाएं मिलीं, लेकिन दर्शकों के बीच इसका असर साफ दिखाई दिया। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और यह साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

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Published on:

15 Jun 2026 08:31 am

Hindi News / Entertainment / चिरंजीवी को बेटे राम चरण से हुई जलन! पेड्डी जैसा करना चाहते थे रोल, बोले- थोड़ा मुश्किल है स्वीकार करना

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