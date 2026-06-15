चिरंजीवी को बेटे राम चरण से हुई जलन! पेड्डी जैसा करना चाहते थे रोल, बोले- थोड़ा मुश्किल है स्वीकार करना

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi: तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने बेटे और सुपरस्टार राम चरण की नई फिल्म 'पेड्डी' को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हर तरफ उनके ही चर्चे हैं। दरअसल चिरंजीवी ने खुलकर स्वीकार किया कि राम चरण की हालिया फिल्म ‘पेड्डी’ देखकर उन्हें गर्व के साथ-साथ थोड़ी जलन भी हुई। दिलचस्प बात ये है कि ये जलन किसी निजी वजह से नहीं, बल्कि एक कलाकार के रूप में अधूरी रह गई ख्वाहिश से जुड़ी है।