’10 बार नहीं, उससे भी ज्यादा देख सकते हैं!’ पेड्डी के लिए जापानी फैंस का जुनून वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में 2 जापानी फैंस मसामी और क्रिस को पेड्डी देखने के बाद थिएटर के बाहर मीडिया से बात करते देखा गया। दोनों ने अपने-अपने काम से 5 दिन की छुट्टी ली और रिलीज से 2 दिन पहले ही हैदराबाद पहुंच गए। उनके साथ एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि दोनों ने रिलीज से पहले ही फिल्म 3 बार देख ली थी और भारत में रहने के दौरान इसे 10 बार और उससे ज्यादा बार देखने का इरादा रखते हैं। वीडियो में दोनों फिल्म के गाने 'राय राय रा रा' और 'मासा मासा' गाते भी दिखे।