जान्हवी कपूर के कपड़ों पर सरेआम भड़कीं गायत्री चगंती, ‘पेड्डी’ विवाद के बीच लुक को लेकर लगाया गंभीर आरोप!

गायत्री चगंती ने माना कि जान्हवी कपूर की 'पेड्डी' की आलोचना तो नॉमर्ल है, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली फिल्मों में ये पैटर्न जान्हवी की खुद की भागीदारी के बिना कैसे जारी रहा। इस कमेंट पर प्रतिक्रियाएं दो तरफ से आईं। तो कुछ यूजर्स ने गायत्री की बात को सही माना तो कुछ ने जान्हवी का बचाव करते हुए कहा कि असली जिम्मेदारी निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स की है। इस पर जान्हवी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।