27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

एक्टर्स इनसिक्योर और लॉयल नहीं, जान्हवी कपूर के KJo एजेंसी से बाहर होते ही Karan Johar हुए आग बबूला

Karan Johar Talent Agency: हाल ही में जान्हवी कपूर ने करण जौहर की एजेंसी से बाहर होने की खबर ने सुर्खियां बटोरी हैं। इससे करण जौहर काफी नाराज और आगबबूला हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 27, 2026

एक्टर्स इनसिक्योर और लॉयल नहीं, जान्हवी कपूर के KJo एजेंसी से बाहर होते ही Karan Johar हुए आग बबूला

जान्हवी कपूर और करण जौहर (सोर्स: X)

Karan Johar Talent Agency: फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से कुछ दिनों पहले सुर्खियों में बनी एक्टर जान्हवी कपूर, जिनका करियर पहले करण जौहर की धर्मा कॉर्नरस्टोन आर्टिस्ट एजेंसी (DCAA) मैनेज कर रही थी, जो अब नहीं करने वाली है। हाल ही में एक इंटरव्यू में फेमस फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने टैलेंट मैनेजमेंट की दुनिया की सच्चाई पर खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये काम थैंकलेस यानी बिना तारीफ वाला होता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में लॉयल्टी बहुत कम देखने को मिलती है।

इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है कि स्टार्स वफादार नहीं रहते

करण जौहर ने बताया कि कई स्टार्स कुछ सालों बाद अपनी एजेंसी बदल लेते हैं। जैसे कि जान्हवी कपूर ने अपनी एजेंसी धर्मा कॉर्नरस्टोन आर्टिस्ट एजेंसी छोड़कर कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क ज्वाइन किया है। इससे पहले भी रणवीर सिंह और परिणीति चोपड़ा जैसे स्टार YRF की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को छोड़ चुके हैं। करण के मुताबिक, ये इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है कि स्टार्स किसी के भी प्रति वफादार नहीं रहते। वे बेहतर मौके ढुंढते रहते हैं और इसी दौरान एजेंसी बदलते रहते हैं।

इतना ही नहीं, करण जौहर ने आगे बताया, 'हर 2 साल में जब स्टार्स एजेंसी बदलते हैं तो ये टैलेंट मैनेजर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। टैलेंट मैनेजमेंट का 90% काम लोगों के ईगो और असुरक्षा को संभालने का होता है, जो बिल्कुल आसान काम नहीं होता।" करण जौहर ने ये भी बताया कि अब केवल स्टार्स से कमीशन लेकर पैसा कमाना मुश्किल हो गया है। इसलिए कई एजेंसियां अपने कलाकारों के साथ इक्विटी पार्टनरशिप कर रही हैं, ताकि दोनों पक्ष मिलकर बिजनेस को बढ़ा सकें और मुनाफा कमा सकें। इस पर करण ने साफ किया और कहा, "एक्टर्स इनसिक्योर और लॉयल नहीं हैं, इसलिए सिर्फ कमीशन से काम नहीं चलता।"

टैलेंट मैनेजमेंट कोई साधारण काम नहीं है

करण जौहर की एजेंसी में रोहित सराफ, सारा अली खान, शनाया कपूर जैसे कई स्टार्स हैं। तो वहीं उन्होंने अपनी बिजनेस पार्टनर अदार पूनावाला के बारे में बताते हुए कहा कि अदार भी बिजनेसमैन हैं और संभव है कि वे कुछ साल बाद इस डील से बाहर निकलना चाहें, लेकिन अभी के लिए ये साझेदारी उनके लिए संतोषजनक और क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का जरिया है।

इस पर करण जौहर का ये साफ कहना है कि टैलेंट मैनेजमेंट कोई साधारण काम नहीं है बल्कि इसमें सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। 31 साल के अनुभव के बाद वे अब जेन Z की तरह सोचते हैं और मानते हैं कि किसी की खुशी या दुख उसका नतीजा सफलता या असफलता नहीं होना चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान करण जौहर ने इस सिल्वर स्क्रीन के पीछे छिपे सच को सामने लाकर टैलेंट मैनेजमेंट की जटिलताओं को बेबाकी से समझाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

27 Feb 2026 12:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक्टर्स इनसिक्योर और लॉयल नहीं, जान्हवी कपूर के KJo एजेंसी से बाहर होते ही Karan Johar हुए आग बबूला

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन की बातों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बेटे को लेकर कही ये बात

इस्माइल दरबार इन दिनों संजय लीला भंसाली संग झगड़े को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे पर बात की। साथी ही अपनी पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर भी खुलासा किया है।
बॉलीवुड

घिनौना और मुश्किल शूट था…अस्सी के विवादित सीन पर अनुभव सिन्हा ने क्यों दिया ऐसा बयान

घिनौना और मुश्किल शूट था...अस्सी के विवादित सीन पर अनुभव सिन्हा ने क्यों दिया ऐसा बयान
बॉलीवुड

जब रिंकू सिंह पर लगा धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, करणी सेना ने उछाला था शाहरुख खान का भी नाम

When Rinku Singh was accused hurting religious sentiments old controversy viral amid his father death
बॉलीवुड

फिल्मी शादी में पहुंचेगा सियासत का बड़ा चेहरा?रश्मिका-विजय ने होम मिनिस्टर को भेजा खास न्योता

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: thedeverakonda के इंस्टाग्राम द्वारा)
बॉलीवुड

मैं अगले जन्म में वापस आउंगा…पिछले जन्म में किसान सिद्धार्थ शुक्ला ने पत्नी शहनाज से किया था वादा, हैरानी भरा दावा

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.