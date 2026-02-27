एक्टर्स इनसिक्योर और लॉयल नहीं, जान्हवी कपूर के KJo एजेंसी से बाहर होते ही Karan Johar हुए आग बबूला

इतना ही नहीं, करण जौहर ने आगे बताया, 'हर 2 साल में जब स्टार्स एजेंसी बदलते हैं तो ये टैलेंट मैनेजर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। टैलेंट मैनेजमेंट का 90% काम लोगों के ईगो और असुरक्षा को संभालने का होता है, जो बिल्कुल आसान काम नहीं होता।" करण जौहर ने ये भी बताया कि अब केवल स्टार्स से कमीशन लेकर पैसा कमाना मुश्किल हो गया है। इसलिए कई एजेंसियां अपने कलाकारों के साथ इक्विटी पार्टनरशिप कर रही हैं, ताकि दोनों पक्ष मिलकर बिजनेस को बढ़ा सकें और मुनाफा कमा सकें। इस पर करण ने साफ किया और कहा, "एक्टर्स इनसिक्योर और लॉयल नहीं हैं, इसलिए सिर्फ कमीशन से काम नहीं चलता।"