'4 महीने की प्रेग्नेंट थीं माधुरी दीक्षित?' एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, डोला रे डोला को लेकर बता दिया पूरा सच

Madhuri Dixit Said During Dola Re Dola Shoot: बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक ऐसे दावे पर अपनी बात रखी जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई थी। दरअसल, कुछ हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट में दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान की पूर्व सहयोगी रुबीना खान ने ये दावा किया था कि 2002 में रिलीज हुई, फिल्म 'देवदास' के फेमस गाने 'डोला रे डोला' की शूटिंग के वक्त माधुरी 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं।