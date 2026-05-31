‘मैं ल्यारी में पैदा हुआ’ पूर्व मेयर आरिफ आजाकिया ने ‘धुरंधर’ की सच्चाई पर दिया बड़ा बयान

आरिफ आजाकिया ने कहा, "मैं कराची के उस कस्बे का मेयर रह चुका हूं। मेरा जन्म और पालन-पोषण भी उसी लयारी इलाके में हुआ है, इसलिए मैं वहां की रग-रग से वाकिफ हूं। फिल्म 'धुरंधर' में ल्यारी के आपराधिक गिरोहों और वहां के हालातों को लेकर जो कुछ भी पर्दे पर दिखाया गया है, वह शत-प्रतिशत सच है।" बातचीत के दौरान उन्होंने एक और बेहद निजी और दिलचस्प बात शेयर करते हुए कहा, "मेरा जन्म भले ही कराची में हुआ, लेकिन मेरे माता-पिता गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले थे। इसलिए मैं खुद को हमेशा भारतीय मूल का ही मानता हूं, पाकिस्तानी नहीं।"