प्रकाश राज ने PM नरेंद्र मोदी पर चाय बेचने को लेकर कसा तंज! पोस्ट में लिखा- मैं उसके झूठ का साक्षी हूं

Prakash Raj On Narendra Modi: देश के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक और विवादित राय रखने वाले साउथ और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर चर्चा में हैं। प्रकाश राज उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं, जो सोशल मीडिया पर शांत बैठने के बजाय लगभग हर विषय पर खुलकर सरकार को घेरते रहते हैं और अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लगातार लिखते रहते हैं। अपने इसी चिर-परिचित अंदाज को जारी रखते हुए, इस बार उन्होंने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जो कहा वह चर्चा का विषय बन गया है। लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है।