कहां है ‘वीराना’ की जैस्मिन? रातोंरात बनी थी स्टार, 38 साल बाद डायरेक्टर दीपक रामसे ने दिया बयान

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद जैस्मीन ने अचानक बॉलीवुड और चकाचौंध की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने अचानक फोन उठाना बंद कर दिया और फिर कभी कैमरे के सामने नहीं आईं। जब दीपक रामसे से पूछा गया कि क्या आज उन्हें जैस्मीन के ठिकाने के बारे में पता है? तो उन्होंने साफ कहा, "सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह आज कहां हैं। शुरुआत में उन्होंने तुलसी रामसे और श्याम रामसे से अनुरोध किया था कि वह उनका नंबर किसी भी प्रोड्यूसर के साथ शेयर न करें, क्योंकि वह अब फिल्में नहीं करना चाहतीं। हमने उनकी इच्छा का सम्मान किया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने हमसे भी संपर्क तोड़ लिया और पूरी तरह गायब हो गईं।"