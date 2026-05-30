VIDEO: एक फ्रेम में सलमान खान और संजय दत्त, ‘7 डॉग्स’ का धांसू एक्शन वीडियो देख फैंस हुए बेकाबू

दरअसल, सलमान के पास अभी 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। 'मातृभूमि' में वो चित्रांगदा सिंह के साथ हैं जो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर बेस्ड है। अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। सुभाष घई सहित इंडस्ट्री के कई दिग्गजों को ये फिल्म दिखाई गई जिन्होंने इसे दिल छू लेने वाली और सकारात्मक बताया। तो दूसरी ओर फिल्म वामशी पैडिपल्ली के निर्देशन में बन रही है जिसमें नयनतारा भी हैं और ये ईद 2027 को रिलीज होगी।