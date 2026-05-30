पुणे पोर्श कांड के आरोपियों ने जेल से छूटने का मनाया जश्न तो भड़क गए अभिनेता विशाल, बोले- जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा

Pune Porsche Bail Controversy: पुणे पोर्शे हादसा देश के उन मामलों में शामिल हो चुका है जिसने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया था। दो साल पहले हुई इस दर्दनाक घटना में दो युवा आईटी इंजीनियरों की जान चली गई थी। मामला अभी भी लोगों की यादों में ताजा है और इसी बीच एक वायरल वीडियो ने एक बार फिर इस केस को सुर्खियों में ला दिया है। वीडियो में कथित तौर पर आरोपी परिवार के कुछ सदस्य एक समारोह में नाचते-गाते दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।