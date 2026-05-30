पुणे पोर्श कांड के आरोपियों ने जेल से छूटने का मनाया जश्न तो भड़क गए अभिनेता विशाल, बोले- जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा

Pune Porsche Bail Controversy (सोर्स- एक्स)
Pune Porsche Bail Controversy: पुणे पोर्शे हादसा देश के उन मामलों में शामिल हो चुका है जिसने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया था। दो साल पहले हुई इस दर्दनाक घटना में दो युवा आईटी इंजीनियरों की जान चली गई थी। मामला अभी भी लोगों की यादों में ताजा है और इसी बीच एक वायरल वीडियो ने एक बार फिर इस केस को सुर्खियों में ला दिया है। वीडियो में कथित तौर पर आरोपी परिवार के कुछ सदस्य एक समारोह में नाचते-गाते दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
इस पूरे विवाद में अब दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता विशाल भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन लोगों पर इतनी बड़ी दुर्घटना का आरोप हो, उन्हें जश्न मनाने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। विशाल की ये प्रतिक्रिया देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई और हजारों लोगों ने उनका समर्थन किया।
मई 2024 में पुणे की सड़कों पर हुई एक भीषण दुर्घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। आरोप था कि एक नाबालिग युवक तेज रफ्तार लग्जरी कार चला रहा था। इसी दौरान वाहन ने दो मोटरसाइकिल सवार युवाओं को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
मामले ने तब और तूल पकड़ा जब जांच के दौरान कई तरह के सवाल उठे। सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़, प्रभावशाली परिवार और कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी लगातार बहस होती रही। यही कारण है कि यह केस केवल सड़क दुर्घटना का मामला नहीं रह गया, बल्कि न्याय व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी चर्चा का विषय बन गया।
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैलने लगा। वीडियो में कुछ लोग पार्टी के माहौल में नाचते और खुशियां मनाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये जश्न आरोपियों को मिली कानूनी राहत के बाद मनाया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।
कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जिन परिवारों पर इतने गंभीर आरोप हों, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से इस तरह उत्सव मनाना चाहिए? देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया।
तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता विशाल ने इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी उपलब्धि या सम्मान के बिना इस तरह खुशी मनाना उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है।
विशाल ने अपने संदेश में कर्म और नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हुए कहा कि कानून की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन समाज के प्रति संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला।
विवाद बढ़ने के बाद आरोपी परिवार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया। परिवार का कहना है कि वायरल वीडियो हाल का नहीं बल्कि वर्ष 2023 का है। उनके मुताबिक ये वीडियो एक निजी पारिवारिक समारोह का हिस्सा था और इसका दुर्घटना या जमानत से कोई संबंध नहीं है।
परिवार ने दावा किया कि वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो रहा है। हालांकि इस सफाई के बावजूद सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही।
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