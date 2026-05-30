अजित कुमार की मां का हुआ निधन, CM विजय ने दी श्रद्धांजलि, कमल हासन समेत कई स्टार्स हुए भावुक

तमिल सिनेमा के दिग्गज एक्टर कमल हासन ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने भाई अजित कुमार की मां मोहिनी मणि के निधन की खबर सुनकर उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने अजित और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बता दें, तमिलनाडु के सीएम विजय की तरफ से CMO तमिलनाडु ने ट्वीट किया कि अपने प्यारे दोस्त अजित कुमार की मां के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मोहिनी अम्मैयार को अजित के जीवन की ताकत और सहारा बताते हुए प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें।