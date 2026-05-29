CM विजय की एयर होस्टेस संग फ्लाइट से तस्वीर आई सामने, फैंस बोले- वाह! दिल जीत लिया

विजय थलपति की एयर होस्टेस संग फोटो वायरल
Tamil Nadu CM Vijay flight viral photo: तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले अभिनेता से राजनेता बने विजय थलपति इन दिनों जबरदस्त चर्चा में हैं। अपनी इस राजनीतिक सफलता के बाद वह एक खास दौरे पर नई दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में अपनी जीत का परचम लहराने के बाद जब वह वापस लौट रहे थे, तो हवाई यात्रा के दौरान की उनकी एक अनौपचारिक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। इस तस्वीर ने देखते ही देखते इंटरनेट पर उनके करोड़ों प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
दरअसल, फ्लाइट की एयर होस्टेस जिनकी पहचान उमा मीनाक्षी के रूप में हुई है, ने विजय के साथ बिताए इस पल को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने देश के इतने बड़े नेता और लोकप्रिय स्टार से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद इस दिन को अपनी ड्यूटी का एक "बेहद खास दिन" बताया।
फ्लाइट के अंदर से सामने आई इस बेहद प्यारी तस्वीर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपने सिग्नेचर ब्लैक-एंड-व्हाइट फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने बेहद सादगी से मुस्कुरा रहे हैं। एयर होस्टेस उमा मीनाक्षी ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में विजय के उनकी फ्लाइट में होने पर अपनी उत्सुकता और खुशी जाहिर की। अभिनेता-राजनेता और क्रू मेंबर के बीच हुई इस सरल और सहज बातचीत ने फैंस का दिल तुरंत जीत लिया। तस्वीर के ऑनलाइन आते ही फैन पेजों ने इसे हर तरफ शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई।
कई सोशल मीडिया यूजर्स और प्रशंसकों ने इस बात पर गहरा आश्चर्य और खुशी जताई कि इतनी अपार प्रसिद्धि, ताकत और नए सीएम होने के बावजूद विजय आम लोगों से कितने प्यार से पेश आते हैं और बातचीत भी करते हैं। सालों से, विजय को उनके साधारण व्यवहार के लिए फैंस पसंद करते हैं। फ्लाइट की यह घटना एक बार फिर जनता को याद दिलाती है कि तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों के दर्शकों के साथ उनका इतना मजबूत भावनात्मक जुड़ाव क्यों है।
आजकल एयरपोर्ट पर नजर आने से लेकर प्रशंसकों के साथ सेल्फी लेने तक, मुख्यमंत्री विजय के जीवन का हर अनौपचारिक पल ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। उनकी हालिया दिल्ली यात्रा ने वैसे तो राजनीतिक गलियारों में खूब ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन फ्लाइट से आई इस साधारण सी तस्वीर ने मनोरंजन और राजनीतिक जगत दोनों के प्रशंसकों को दीवाना बना दिया है। अगर काम की बात करें, तो फैंस अब सिनेमाई पर्दे पर उनकी अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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