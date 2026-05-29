CM विजय की एयर होस्टेस संग फ्लाइट से तस्वीर आई सामने, फैंस बोले- वाह! दिल जीत लिया

फ्लाइट के अंदर से सामने आई इस बेहद प्यारी तस्वीर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपने सिग्नेचर ब्लैक-एंड-व्हाइट फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं और कैमरे के सामने बेहद सादगी से मुस्कुरा रहे हैं। एयर होस्टेस उमा मीनाक्षी ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में विजय के उनकी फ्लाइट में होने पर अपनी उत्सुकता और खुशी जाहिर की। अभिनेता-राजनेता और क्रू मेंबर के बीच हुई इस सरल और सहज बातचीत ने फैंस का दिल तुरंत जीत लिया। तस्वीर के ऑनलाइन आते ही फैन पेजों ने इसे हर तरफ शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई।